Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо скандировали «Россия!» вместе с Путиным. Видео 30 сентября 2022 в 18:05 Размер текста - 17 + В Кремле состоялась церемония присоединения Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России После принятия Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей все, присутствующие на церемонии, скандировали хором «Россия, Россия!». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, руководителями Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о присоединении данных территорий к России. После церемонии они пожали руки и вместе проскандировали: «Россия!» После принятия Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей все, присутствующие на церемонии, скандировали хором «Россия, Россия!». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, руководителями Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о присоединении данных территорий к России. После церемонии они пожали руки и вместе проскандировали: «Россия!» {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям