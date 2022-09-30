В Кремле состоялась церемония присоединения Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
После принятия Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей все, присутствующие на церемонии, скандировали хором «Россия, Россия!». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
Президент РФ Владимир Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, руководителями Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о присоединении данных территорий к России. После церемонии они пожали руки и вместе проскандировали: «Россия!»