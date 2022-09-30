Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо скандировали «Россия!» вместе с Путиным. Видео

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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
В Кремле состоялась церемония присоединения Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

После принятия Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей все, присутствующие на церемонии, скандировали хором «Россия, Россия!». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, руководителями Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о присоединении данных территорий к России. После церемонии они пожали руки и вместе проскандировали: «Россия!»

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После принятия Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей все, присутствующие на церемонии, скандировали хором «Россия, Россия!». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, руководителями Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о присоединении данных территорий к России. После церемонии они пожали руки и вместе проскандировали: «Россия!»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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