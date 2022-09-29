Авиакомпания «Ямал» получила субсидии на авиаперевозки

Обновлена программа субсидирования региональных воздушных перевозок

Авиакомпания «Ямал» получила субсидии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Росавиация обновила перечень маршрутов на 2022 год в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок. Агентством был проведен отбор авиаперевозчиков для предоставления субсидии из федерального бюджета для возмещения недополученных доходов в ходе осуществления воздушных перевозок пассажиров.

«Новый перечень маршрутов расширен до 453 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов», — сообщается на официальном портале Агентства. Согласно официальному документу, были заключены дополнительные соглашения о предоставлении в 2022 году субсидий в целях осуществления воздушных перевозок с 12 авиаперевозчиками, включая авиакомпанию «ЯМАЛ», получившую 35 маршрутов.

Средина направлений: Барнаул — Новый Уренгой, Екатеринбург — Новый Уренгой, Иркутск — Новый Уренгой, Иркутск — Ноябрьск, Новосибирск — Ноябрьск, Новый Уренгой — Тюмень.

Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания «Ямал» стала лидером по субсидируемым перелетам. Половина субсидированных в регионе рейсов пришлась тогда на Новый Уренгой.