29 сентября 2022

Авиакомпания «Ямал» получила субсидии на авиаперевозки

Обновлена программа субсидирования региональных воздушных перевозок
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания «Ямал» получила субсидии Фото:

Росавиация обновила перечень маршрутов на 2022 год в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок. Агентством был проведен отбор авиаперевозчиков для предоставления субсидии из федерального бюджета для возмещения недополученных доходов в ходе осуществления воздушных перевозок пассажиров.

«Новый перечень маршрутов расширен до 453 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов», — сообщается на официальном портале Агентства. Согласно официальному документу, были заключены дополнительные соглашения о предоставлении в 2022 году субсидий в целях осуществления воздушных перевозок с 12 авиаперевозчиками, включая авиакомпанию «ЯМАЛ», получившую 35 маршрутов.

Средина направлений: Барнаул — Новый Уренгой, Екатеринбург — Новый Уренгой, Иркутск — Новый Уренгой, Иркутск — Ноябрьск, Новосибирск — Ноябрьск, Новый Уренгой — Тюмень.

Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания «Ямал» стала лидером по субсидируемым перелетам. Половина субсидированных в регионе рейсов пришлась тогда на Новый Уренгой.

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Росавиация обновила перечень маршрутов на 2022 год в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок. Агентством был проведен отбор авиаперевозчиков для предоставления субсидии из федерального бюджета для возмещения недополученных доходов в ходе осуществления воздушных перевозок пассажиров. «Новый перечень маршрутов расширен до 453 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов», — сообщается на официальном портале Агентства. Согласно официальному документу, были заключены дополнительные соглашения о предоставлении в 2022 году субсидий в целях осуществления воздушных перевозок с 12 авиаперевозчиками, включая авиакомпанию «ЯМАЛ», получившую 35 маршрутов. Средина направлений: Барнаул — Новый Уренгой, Екатеринбург — Новый Уренгой, Иркутск — Новый Уренгой, Иркутск — Ноябрьск, Новосибирск — Ноябрьск, Новый Уренгой — Тюмень. Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания «Ямал» стала лидером по субсидируемым перелетам. Половина субсидированных в регионе рейсов пришлась тогда на Новый Уренгой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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