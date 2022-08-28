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Новый Уренгой стал лидером по субсидируемым перелетам

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, трап, самолет, цветной бульвар, трап самолета, тюмень
Почти половина субсидируемых рейсов ЯНАО отправляются из Нового Уренгоя Фото:

Закончился отбор авиакомпаний на предоставление субсидий. «Ямал» оказался в списке тех, с кем было заключено соглашение по субсидированию авиаперевозок. Больше всего таких рейсов будет из Нового Уренгоя, сообщает Федеральное Агентство Воздушного транспорта Росавиация.

«По результатам отбора принято решение. Заключить дополнительные соглашения о предоставлении в 2022 году субсидий в целях осуществления воздушных перевозок с авиаперевозчиком „АТК ‚ЯМАЛ‘, — рассказали в пресс-службе Росавиации.

Всего от разных перевозчиков будут просубсидированы 44 рейса в ЯНАО. Из них почти половина (18) — рейсы Нового Уренгоя. Следом за ним расположился Салехард и его 8 субсидируемых направлений. На один меньше у Надыма — 7 перелетов. Еще пять из Ноябрьска, и по одному из Тарко-Сале и Красноселькупа.

Ранее URA.RU сообщало, что Росавиация утвердила списки компаний, которые получат федеральные субсидии. В списке тех, кто получит выплаты оказались и работающие в ЯНАО «Ямал» и UTair.

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Закончился отбор авиакомпаний на предоставление субсидий. «Ямал» оказался в списке тех, с кем было заключено соглашение по субсидированию авиаперевозок. Больше всего таких рейсов будет из Нового Уренгоя, сообщает Федеральное Агентство Воздушного транспорта Росавиация. «По результатам отбора принято решение. Заключить дополнительные соглашения о предоставлении в 2022 году субсидий в целях осуществления воздушных перевозок с авиаперевозчиком „АТК ‚ЯМАЛ‘, — рассказали в пресс-службе Росавиации. Всего от разных перевозчиков будут просубсидированы 44 рейса в ЯНАО. Из них почти половина (18) — рейсы Нового Уренгоя. Следом за ним расположился Салехард и его 8 субсидируемых направлений. На один меньше у Надыма — 7 перелетов. Еще пять из Ноябрьска, и по одному из Тарко-Сале и Красноселькупа. Ранее URA.RU сообщало, что Росавиация утвердила списки компаний, которые получат федеральные субсидии. В списке тех, кто получит выплаты оказались и работающие в ЯНАО «Ямал» и UTair.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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