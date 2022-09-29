В Челябинске в ЦПКиО им. А.Ю. Гагарина 30 сентября идет митинг-концерт в честь присоединения к России освобожденных территорий. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, жители города положительно приняли решение президента.
Поздравить челябинцев с расширением границ приехала певица Вика Цыганова. Свое выступление артистка начала с стихотворения Сергея Есенина «Гой, ты Русь моя родная». Исполнительница спела для слушателей свои самые известные композиции.
Губернатор Челябинской области, комментируя присоединение четырех новых регионов к России, заявил у себя в telegram-канале, что гордится страной. По его словам, в состав РФ вернулись исторические территории. Это важный день для России.
Из-за митинга в Челябинске с самого утра перекрыли движение. Трафик перекрыли на улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, и на улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина. Также власти города ограничили въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-м Институтском переулке.
Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ. Освобожденные регоины присоединились к России на правах субъекта федерации.
В Челябинске в ЦПКиО им. А.Ю. Гагарина 30 сентября идет митинг-концерт в честь присоединения к России освобожденных территорий. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, жители города положительно приняли решение президента. Поздравить челябинцев с расширением границ приехала певица Вика Цыганова. Свое выступление артистка начала с стихотворения Сергея Есенина «Гой, ты Русь моя родная». Исполнительница спела для слушателей свои самые известные композиции. Губернатор Челябинской области, комментируя присоединение четырех новых регионов к России, заявил у себя в telegram-канале, что гордится страной. По его словам, в состав РФ вернулись исторические территории. Это важный день для России. Из-за митинга в Челябинске с самого утра перекрыли движение. Трафик перекрыли на улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, и на улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина. Также власти города ограничили въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-м Институтском переулке. Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ. Освобожденные регоины присоединились к России на правах субъекта федерации.