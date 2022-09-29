29 сентября 2022

В Челябинске проходит митинг-концерт в честь присоединения к РФ новых территорий. Фото, видео

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Концерт. Челябинск
Челябинцы рады присоединению к РФ новых территорий Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Челябинске в ЦПКиО им. А.Ю. Гагарина 30 сентября идет митинг-концерт в честь присоединения к России освобожденных территорий. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, жители города положительно приняли решение президента.

Поздравить челябинцев с расширением границ приехала певица Вика Цыганова. Свое выступление артистка начала с стихотворения Сергея Есенина «Гой, ты Русь моя родная». Исполнительница спела для слушателей свои самые известные композиции.

Губернатор Челябинской области, комментируя присоединение четырех новых регионов к России, заявил у себя в telegram-канале, что гордится страной. По его словам, в состав РФ вернулись исторические территории. Это важный день для России.

Из-за митинга в Челябинске с самого утра перекрыли движение. Трафик перекрыли на улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, и на улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина. Также власти города ограничили въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-м Институтском переулке.

Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ. Освобожденные регоины присоединились к России на правах субъекта федерации.

Концерт. Челябинск
Фото:
Концерт. Челябинск
Фото:
Концерт. Челябинск
Фото:

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В Челябинске в ЦПКиО им. А.Ю. Гагарина 30 сентября идет митинг-концерт в честь присоединения к России освобожденных территорий. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, жители города положительно приняли решение президента. Поздравить челябинцев с расширением границ приехала певица Вика Цыганова. Свое выступление артистка начала с стихотворения Сергея Есенина «Гой, ты Русь моя родная». Исполнительница спела для слушателей свои самые известные композиции. Губернатор Челябинской области, комментируя присоединение четырех новых регионов к России, заявил у себя в telegram-канале, что гордится страной. По его словам, в состав РФ вернулись исторические территории. Это важный день для России. Из-за митинга в Челябинске с самого утра перекрыли движение. Трафик перекрыли на улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, и на улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина. Также власти города ограничили въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-м Институтском переулке. Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ. Освобожденные регоины присоединились к России на правах субъекта федерации.
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