В центре Челябинска перекроют движение из-за митинга-концерта

Водителей попросили учитывать перекрытие дорог 30 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска 30 сентября перекроют движение из-за проведения митинга-концерта. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«30 сентября в связи с проведением концерта с 06:00 и до 21:00 будет ограничено движение автотранспорта. Ограничения коснутся двух участков дороги», — уточнили URA.RU в мэрии.

Трафик перекроют на улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка. Другим участком ограничений станет улица Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина.

В мэрии города добавили, что на это же время ограничат въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-м Институтском переулке. Водителей при планировании поездки попросили учитывать озвученную информацию.

Митинг-концерт в поддержку президента РФ «Мы вместе» состоится в парке имени Гагарина. Он начнется в 18.00 по уральскому времени. Одним из девизов мероприятия станет «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Россия!».

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по самоопределению территорий Донбасса. В голосовании большинство жителей четырех регионов высказались за вступление в состав РФ. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, которые не увенчались успехом.