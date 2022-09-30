Врач Водовозов объяснил, когда температура выше 37 градусов не говорит о болезни

Врач Водовозов: температура выше 37 не всегда говорит о болезни

01 октября 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Температура в пределах нормы может быть до 37,5 градусов, считает Алексей Водовозов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Повышение температуры тела до 37,5 градусов без дополнительных симптомов не говорит о развитии в организме воспаления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Колебания субфебрильной температуры (небольшое повышение тела выше нормы, — прим. URA.RU), где-то от 37- 37,5 может быть в пределах нормы. Ничего страшного, если например, у человека она прыгает на два градуса. Мы смотрим по комплексу признаков. Если температура — это единственная находка, то я бы по этому поводу не стал дергаться. А вот если при этом наблюдается слабость, лимфоузлы увеличены, присутствуют еще какие-то дополнительные признаки, то это уже повод обратиться к врачу», — объяснил Алексей Водовозов. По словам врача, температура выше 37 градусов и плохое самочувствие могут говорить о наличии каких-то воспалений. «Мы ориентируемся не на цифры, а все-таки на самочувствие. При бактериальных инфекциях она может быть 37, 2, или 37, 4, и очень тяжело переноситься. Головная боль, человека всего ломает. Небольшая субфебрильная температура между 37 и 37, 5 может быть свидетельством какого-то хронического или воспалительного процесса, либо хронизирующейся инфекции», — добавил Водовозов. При этом, чтобы понять наличие у человека лихорадки, терапевт посоветовал измерять температура дважды в день, рано утром и вечером. «Желательно, конечно, смотреть температуру дважды в день, как это делают в больнице. На самом деле температурный максимум и минимум у нас — пять утра и пять вечера. Понятно, что в пять утра вряд ли кто-то встанет, поэтому можно хотя бы в шесть, семь часов измерить и потом еще раз через 12 часов. Если идет регулярное нарастание температуры примерно на 0,5 градуса, то есть, скажем, было 37, стало 37, 5, было 37, 2, стало 37,7, то мы можем сказать, что это уже лихорадка. То есть пошел подъем температур», — заметил он. Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева назвала топ основных заболеваний осени. К ним относится коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повышение температуры тела до 37,5 градусов без дополнительных симптомов не говорит о развитии в организме воспаления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Колебания субфебрильной температуры (небольшое повышение тела выше нормы, — прим. URA.RU), где-то от 37- 37,5 может быть в пределах нормы. Ничего страшного, если например, у человека она прыгает на два градуса. Мы смотрим по комплексу признаков. Если температура — это единственная находка, то я бы по этому поводу не стал дергаться. А вот если при этом наблюдается слабость, лимфоузлы увеличены, присутствуют еще какие-то дополнительные признаки, то это уже повод обратиться к врачу», — объяснил Алексей Водовозов. По словам врача, температура выше 37 градусов и плохое самочувствие могут говорить о наличии каких-то воспалений. «Мы ориентируемся не на цифры, а все-таки на самочувствие. При бактериальных инфекциях она может быть 37, 2, или 37, 4, и очень тяжело переноситься. Головная боль, человека всего ломает. Небольшая субфебрильная температура между 37 и 37, 5 может быть свидетельством какого-то хронического или воспалительного процесса, либо хронизирующейся инфекции», — добавил Водовозов. При этом, чтобы понять наличие у человека лихорадки, терапевт посоветовал измерять температура дважды в день, рано утром и вечером. «Желательно, конечно, смотреть температуру дважды в день, как это делают в больнице. На самом деле температурный максимум и минимум у нас — пять утра и пять вечера. Понятно, что в пять утра вряд ли кто-то встанет, поэтому можно хотя бы в шесть, семь часов измерить и потом еще раз через 12 часов. Если идет регулярное нарастание температуры примерно на 0,5 градуса, то есть, скажем, было 37, стало 37, 5, было 37, 2, стало 37,7, то мы можем сказать, что это уже лихорадка. То есть пошел подъем температур», — заметил он. Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева назвала топ основных заболеваний осени. К ним относится коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов.