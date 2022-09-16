Терапевт Алексеева перечислила главные осенние заболевания

Терапевт Алексеева: в топ осенних заболеваний входят COVID, грипп, ОРВИ и инфаркты

17 сентября 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Осенью обостряется язва желудка, возникают проблемы с кожей, отметила Лариса Алексеева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и девятиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов — основной топ заболеваний осени. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Топ заболеваний осени сейчас возглавляет коронавирус. И новая подлиния „Омикрона“, которая уже выявлена в России, „Ниндзя“. Мутация еще больше уходит от всех методов защиты, прививок и лекарственных препаратов. Далее грипп, различные бактериальные инфекции, вирусный менингит, ОРЗ, ОРВИ с отитами, синуситами, так как заболевания уха, горла, носа встречаются осенью чаще, чем в другое время года. Также обостряется язва желудка, девятиперстной кишки, заболевания кожи. Летом экземы, псориаз, атопический дерматит проходят. Осенью все наоборот обостряется. Выход без шапок на холодный воздух влияет на сердечно-сосудистую систему, в итоге мы получаем гипертонические кризы, инфаркты. Плюс, болезни суставов», — перечислила Лариса Алексеева. По словам терапевта, осенью особенно нужно защищать шейно-воротниковую зону. «Шейно-воротниковая зона должна быть защищена. Так как такой большой перепад температур, грубо говоря, дома +30 градусов, жарят батареи, выходишь, а на улице -30, является для суставов, нервной системы провоцирующим фактором к воспалительным явлениям. Особенно спазм сосудов. Сердечники плохо реагируют. Вся респираторная система страдает. То есть не нужно таким стрессам подвергать организм. Когда он постоянный, вирусы легче проникают», — подчеркнула Алексеева. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал про ранние симптомы коронавируса в новой осенней волне. К ним относятся: заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. Эти признаки люди часто путают с ринофарингитом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и девятиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов — основной топ заболеваний осени. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Топ заболеваний осени сейчас возглавляет коронавирус. И новая подлиния „Омикрона“, которая уже выявлена в России, „Ниндзя“. Мутация еще больше уходит от всех методов защиты, прививок и лекарственных препаратов. Далее грипп, различные бактериальные инфекции, вирусный менингит, ОРЗ, ОРВИ с отитами, синуситами, так как заболевания уха, горла, носа встречаются осенью чаще, чем в другое время года. Также обостряется язва желудка, девятиперстной кишки, заболевания кожи. Летом экземы, псориаз, атопический дерматит проходят. Осенью все наоборот обостряется. Выход без шапок на холодный воздух влияет на сердечно-сосудистую систему, в итоге мы получаем гипертонические кризы, инфаркты. Плюс, болезни суставов», — перечислила Лариса Алексеева. По словам терапевта, осенью особенно нужно защищать шейно-воротниковую зону. «Шейно-воротниковая зона должна быть защищена. Так как такой большой перепад температур, грубо говоря, дома +30 градусов, жарят батареи, выходишь, а на улице -30, является для суставов, нервной системы провоцирующим фактором к воспалительным явлениям. Особенно спазм сосудов. Сердечники плохо реагируют. Вся респираторная система страдает. То есть не нужно таким стрессам подвергать организм. Когда он постоянный, вирусы легче проникают», — подчеркнула Алексеева. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал про ранние симптомы коронавируса в новой осенней волне. К ним относятся: заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. Эти признаки люди часто путают с ринофарингитом.