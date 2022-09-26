26 сентября 2022

Пермяк забил до смерти свою сожительницу и ушел спать к приятелю

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк набросился на знакомую с кулаками Фото:

В Дзержинском районе Перми 54-летний пермяк забил до смерти свою сожительницу, после чего отправился спать к приятелю. Подробности жестокой расправы над женщиной URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По данным следствия, вечером 24 сентября, находясь у себя дома мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, и пермяк в гневе набросился с кулаками на свою 46-летнюю знакомую. Он нанес ей множественные удары руками, ногами, а также ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

По словам источника, близкого к правоохранительным органам, после совершения преступления мужчина отправился к приятелю, где уснул. Задержали его на следующий день, свою вину мужчина отрицать не стал и дал правоохранителям признательные показания. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пермяку грозит до 15 лет тюрьмы.

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В Дзержинском районе Перми 54-летний пермяк забил до смерти свою сожительницу, после чего отправился спать к приятелю. Подробности жестокой расправы над женщиной URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «По данным следствия, вечером 24 сентября, находясь у себя дома мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, и пермяк в гневе набросился с кулаками на свою 46-летнюю знакомую. Он нанес ей множественные удары руками, ногами, а также ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте», — рассказали в ведомстве. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, после совершения преступления мужчина отправился к приятелю, где уснул. Задержали его на следующий день, свою вину мужчина отрицать не стал и дал правоохранителям признательные показания. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пермяку грозит до 15 лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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