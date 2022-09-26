Пермяк забил до смерти свою сожительницу и ушел спать к приятелю

27 сентября 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Пермяк набросился на знакомую с кулаками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Дзержинском районе Перми 54-летний пермяк забил до смерти свою сожительницу, после чего отправился спать к приятелю. Подробности жестокой расправы над женщиной URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «По данным следствия, вечером 24 сентября, находясь у себя дома мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, и пермяк в гневе набросился с кулаками на свою 46-летнюю знакомую. Он нанес ей множественные удары руками, ногами, а также ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте», — рассказали в ведомстве. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, после совершения преступления мужчина отправился к приятелю, где уснул. Задержали его на следующий день, свою вину мужчина отрицать не стал и дал правоохранителям признательные показания. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пермяку грозит до 15 лет тюрьмы.

В Дзержинском районе Перми 54-летний пермяк забил до смерти свою сожительницу, после чего отправился спать к приятелю. Подробности жестокой расправы над женщиной URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «По данным следствия, вечером 24 сентября, находясь у себя дома мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, и пермяк в гневе набросился с кулаками на свою 46-летнюю знакомую. Он нанес ей множественные удары руками, ногами, а также ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте», — рассказали в ведомстве. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, после совершения преступления мужчина отправился к приятелю, где уснул. Задержали его на следующий день, свою вину мужчина отрицать не стал и дал правоохранителям признательные показания. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пермяку грозит до 15 лет тюрьмы.