30 сентября 2022

Нутрициолог Буторина рассказала, сколько аскорбиновой кислоты нужно есть в сутки

Нутрициолог Буторина: в сутки нужно есть от 75 до 90 мг витамина С
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, лето, облепиха, съедобные ягоды
Витамин С содержится в черной смородине, облепихе, укропе, отмечает Елена Буторина Фото:

Витамин С (аскорбиновая кислота) защищает сердце и сосуды, снижает давление, уровень холестерина и мочевой кислоты, а также является мощным антиоксидантом, поэтому так он так необходим осенью. Суточная норма его потребления в среднем для мужчин составляет до 90 мг, а для женщин — 75 мг. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Буторина.

«Суточная дневная физиологическая норма витамина С зависит от пола и возраста. Для мужчин в среднем она составляет 90 мг, для женщин 75 мг. Лучше усваивается витамин С, содержащийся в пищевых продуктах. Богаты им, более 70 мг на 100 г, шиповник, киви, брюссельская капуста, облепиха, черная смородина, болгарский перец, петрушка, укроп, брокколи, цитрусовые», — объяснила Елена Буторина.

Нутрициолог подчеркнула, что витамин С не накапливается в организме. «Витамин C является водорастворимым, он не синтезируется и не накапливается в организме. Прежде всего необходим для синтеза коллагена, из которого состоят кожа и соединительные ткани. Витамин С защищает сердце и сосуды, снижает давление, уровень холестерина и мочевой кислоты. Кроме того, это мощный антиоксидант. Организм получает его из растительной пищи или искусственно синтезированной аскорбиновой кислоты в виде твердых или шипучих таблеток, капсул, растворов, порошка или пастилок», — добавила Буторина.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила о необходимости посещения каждый год моря. Там он получает витамин D.

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Витамин С (аскорбиновая кислота) защищает сердце и сосуды, снижает давление, уровень холестерина и мочевой кислоты, а также является мощным антиоксидантом, поэтому так он так необходим осенью. Суточная норма его потребления в среднем для мужчин составляет до 90 мг, а для женщин — 75 мг. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Буторина. «Суточная дневная физиологическая норма витамина С зависит от пола и возраста. Для мужчин в среднем она составляет 90 мг, для женщин 75 мг. Лучше усваивается витамин С, содержащийся в пищевых продуктах. Богаты им, более 70 мг на 100 г, шиповник, киви, брюссельская капуста, облепиха, черная смородина, болгарский перец, петрушка, укроп, брокколи, цитрусовые», — объяснила Елена Буторина. Нутрициолог подчеркнула, что витамин С не накапливается в организме. «Витамин C является водорастворимым, он не синтезируется и не накапливается в организме. Прежде всего необходим для синтеза коллагена, из которого состоят кожа и соединительные ткани. Витамин С защищает сердце и сосуды, снижает давление, уровень холестерина и мочевой кислоты. Кроме того, это мощный антиоксидант. Организм получает его из растительной пищи или искусственно синтезированной аскорбиновой кислоты в виде твердых или шипучих таблеток, капсул, растворов, порошка или пастилок», — добавила Буторина. Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила о необходимости посещения каждый год моря. Там он получает витамин D.
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