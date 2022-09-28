Терапевт Ярцева объяснила, почему нужно ездить на море каждый год

Терапевт Ярцева: человек должен посещать море каждый год, чтобы получить витамин D

29 сентября 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

На море человек насыщает организм витамином D и йодом Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Человеку следует посещать море каждый год, поскольку там он получит витамин D, насытит организм йодом и снимет напряжение. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «В первую очередь, это солнце, витамин D. Во-вторых, морской песок, полезные соли, дыхание морским воздухом, который содержит йод. Морепродукты содержат много йода, и это полезно для организма. В-третьих, если сосны на берегу, то это вообще прекрасно. Нагретая сосна очень полезна. В-четвертых, это общее расслабление. У человека другой уровень напряжения, потому что он лежит, отдыхает», — заявила Ирина Ярцева. На море можно заняться физической активностью, что еще сильнее улучшить оздоровительный эффект, подчеркнула собеседница агентства. «Прогулки по пляжу, это то, чего человек не имеет в городе. Плавание, волейбол. Это дает исцеляющий эффект. Нужно ездить ежегодно. Это не обязательно лежание на пляже. Виндсерфинг, кайтсерфинг, водные лыжи, еще какие-нибудь виды спорта», — уточнила терапевт. Ранее врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина рассказала о риске развития рака после отпуска. Так, она посоветовала после возвращения из отпуска проверить состояние родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы (разновидность кожных злокачественных новообразований), которое может случиться из-за постоянного пребывания на солнце.

Человеку следует посещать море каждый год, поскольку там он получит витамин D, насытит организм йодом и снимет напряжение. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «В первую очередь, это солнце, витамин D. Во-вторых, морской песок, полезные соли, дыхание морским воздухом, который содержит йод. Морепродукты содержат много йода, и это полезно для организма. В-третьих, если сосны на берегу, то это вообще прекрасно. Нагретая сосна очень полезна. В-четвертых, это общее расслабление. У человека другой уровень напряжения, потому что он лежит, отдыхает», — заявила Ирина Ярцева. На море можно заняться физической активностью, что еще сильнее улучшить оздоровительный эффект, подчеркнула собеседница агентства. «Прогулки по пляжу, это то, чего человек не имеет в городе. Плавание, волейбол. Это дает исцеляющий эффект. Нужно ездить ежегодно. Это не обязательно лежание на пляже. Виндсерфинг, кайтсерфинг, водные лыжи, еще какие-нибудь виды спорта», — уточнила терапевт. Ранее врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина рассказала о риске развития рака после отпуска. Так, она посоветовала после возвращения из отпуска проверить состояние родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы (разновидность кожных злокачественных новообразований), которое может случиться из-за постоянного пребывания на солнце.