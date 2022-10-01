01 октября 2022

Global Times: Зеленский пытается вовлечь НАТО в военный конфликт с РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский хочет «заставить» все НАТО встать на сторону Украины, пишет GT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечь Североатлантический альянс в военный конфликт с Россией. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«[Президент Украины Владимир]Зеленский отчаянно хотел членства в НАТО, поскольку он [Зеленский] хочет заставить все НАТО присоединиться <…> и помочь Украине вернуть то, что она потеряла», — пишет Global Times.

Ранее стало известно о том, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Однако в Белом доме заявили, что сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в альянс.

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечь Североатлантический альянс в военный конфликт с Россией. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «[Президент Украины Владимир]Зеленский отчаянно хотел членства в НАТО, поскольку он [Зеленский] хочет заставить все НАТО присоединиться <…> и помочь Украине вернуть то, что она потеряла», — пишет Global Times. Ранее стало известно о том, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Однако в Белом доме заявили, что сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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