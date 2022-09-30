Белый дом категорично высказался по поводу вступления Украины в НАТО

Сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в НАТО. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время», — считает он, передает ТАСС. «Любое решение о членстве в НАТО принимается 30 [входящими в альянс] союзниками, а также странами, изъявившими желание присоединиться [к блоку]», — подчеркнул представитель Белого дома.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал попытки Америки включить Украину в Североатлантический альянс глупыми. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс пока не готов принять Украину в ускоренном порядке в свой состав.
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