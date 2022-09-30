30 сентября 2022

Белый дом категорично высказался по поводу вступления Украины в НАТО

Белый дом исключил возможность вступления Украины в НАТО в настоящее время
© Служба новостей «URA.RU»
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В США считают, что сейчас не самое лучшее время для этого Фото:

Сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в НАТО. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время», — считает он, передает ТАСС. «Любое решение о членстве в НАТО принимается 30 [входящими в альянс] союзниками, а также странами, изъявившими желание присоединиться [к блоку]», — подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал попытки Америки включить Украину в Североатлантический альянс глупыми. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс пока не готов принять Украину в ускоренном порядке в свой состав.

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Сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в НАТО. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время», — считает он, передает ТАСС. «Любое решение о членстве в НАТО принимается 30 [входящими в альянс] союзниками, а также странами, изъявившими желание присоединиться [к блоку]», — подчеркнул представитель Белого дома. Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал попытки Америки включить Украину в Североатлантический альянс глупыми. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс пока не готов принять Украину в ускоренном порядке в свой состав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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