Белый дом категорично высказался по поводу вступления Украины в НАТО

Белый дом исключил возможность вступления Украины в НАТО в настоящее время

В США считают, что сейчас не самое лучшее время для этого Фото: Joshua Roberts/Reuters

Сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в НАТО. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время», — считает он, передает ТАСС. «Любое решение о членстве в НАТО принимается 30 [входящими в альянс] союзниками, а также странами, изъявившими желание присоединиться [к блоку]», — подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал попытки Америки включить Украину в Североатлантический альянс глупыми. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс пока не готов принять Украину в ускоренном порядке в свой состав.