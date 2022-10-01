Немцев взбесила логика скандального экс-посла Украины в ФРГ насчет помощи Киеву

02 октября 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Многие пользователи раскритиковали резкие слова Мельника Фото: amp.my.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Германии считают, что страна занимается самоуничтожением, помогая Украине. Ранее украинский чиновник Андрей Мельник заявил, что ФРГ должно «поставить все на военную карту» и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения, включая танки «Леопард». Свое мнение по этому поводу выразили читатели Die Welt. «Должны ли мы еще сильнее втягиваться в этот кризис? Германия может помогать другим государствам только в том случае, если эта помощь положительно влияет и на нее. Я беспокоюсь, что прямо сейчас мы занимаемся самоуничтожением сразу по всем фронтам», — написал комментатор. Другой пользователь подчеркнул, что таких людей как Мельник нужно отправлять на передовую. Он подчеркнул, что военная риторика чиновника вызывает у него отвращение. Ранее Мельник говорил о том, что немецкие политики боятся президента РФ Владимира Путина. По его словам, глава России хорошо знает «немецкую душу и умеет с ней играть».

Жители Германии считают, что страна занимается самоуничтожением, помогая Украине. Ранее украинский чиновник Андрей Мельник заявил, что ФРГ должно «поставить все на военную карту» и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения, включая танки «Леопард». Свое мнение по этому поводу выразили читатели Die Welt. «Должны ли мы еще сильнее втягиваться в этот кризис? Германия может помогать другим государствам только в том случае, если эта помощь положительно влияет и на нее. Я беспокоюсь, что прямо сейчас мы занимаемся самоуничтожением сразу по всем фронтам», — написал комментатор. Другой пользователь подчеркнул, что таких людей как Мельник нужно отправлять на передовую. Он подчеркнул, что военная риторика чиновника вызывает у него отвращение. Ранее Мельник говорил о том, что немецкие политики боятся президента РФ Владимира Путина. По его словам, глава России хорошо знает «немецкую душу и умеет с ней играть».