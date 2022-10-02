Конституционный суд РФ одобрил принятие ЛДНР, Херсонской области и Запорожья

Информация об одобрении документов опубликована на официальном сайте Конституционного суда
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Конституционный суд России одобрил документы о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом сообщили в Конституционном суде РФ.
Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на официальном сайте Конституционного суда РФ.