Конституционный суд РФ одобрил принятие ЛДНР, Херсонской области и Запорожья

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, митинг, красная площадь, путин, пушилин, балицкий, сальдо
Информация об одобрении документов опубликована на официальном сайте Конституционного суда Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Конституционный суд России одобрил документы о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом сообщили в Конституционном суде РФ.

Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на официальном сайте Конституционного суда РФ.

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Конституционный суд России одобрил документы о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом сообщили в Конституционном суде РФ. Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на официальном сайте Конституционного суда РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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