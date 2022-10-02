Захарова: Госдеп США не скрывает своих мотивов для уничтожения «Северных потоков»

03 октября 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

В США раскрыли мотивы для диверсии на «Северных потоках», заявила Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» США не скрывают своих мотивов для подрыва на нитках газопроводов «Северного потока». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», — написала Захарова в своем telegram-канале. Главным мотивом отмечено увеличение производства сжиженного природного газа США и его поставок на европейский континент. «Под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа», — отметила представитель МИД. Среди прочего приводятся цитаты Блинкена, что Россия использует энергоресурсы в качестве шантажа европейских стран, что, по мнению Захаровой, является ложью. «Россия, а до нее СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет», — добавила Захарова. Еще одна цитата Блинкена, по ее мнению, говорит о том, что для США сейчас прекрасная возможность избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия. При этом, по мнению бывшего старшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, возможность серьезно повредить трубы газопровода была лишь у Великобритании и США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США не скрывают своих мотивов для подрыва на нитках газопроводов «Северного потока». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», — написала Захарова в своем telegram-канале. Главным мотивом отмечено увеличение производства сжиженного природного газа США и его поставок на европейский континент. «Под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа», — отметила представитель МИД. Среди прочего приводятся цитаты Блинкена, что Россия использует энергоресурсы в качестве шантажа европейских стран, что, по мнению Захаровой, является ложью. «Россия, а до нее СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет», — добавила Захарова. Еще одна цитата Блинкена, по ее мнению, говорит о том, что для США сейчас прекрасная возможность избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия. При этом, по мнению бывшего старшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, возможность серьезно повредить трубы газопровода была лишь у Великобритании и США.