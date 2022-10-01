Экс-советник главы Пентагона обвинил США и Британию во взрывах на «Северных потоках»

01 октября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

По словам Макгрегора, вывести «Северный поток» из строя — непростая задача Фото: Минобороны Дании новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Возможность серьезно повредить трубы газопровода «Северного потока» была у Великобритании и США. Таким мнением поделился полковник в отставке и бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность это сделать. И это означает — Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — сказал Макгрегор в подкасте Judging Freedom. Его слова передает ИноТВ. «Мы знаем, что использовались тысячи фунтов тротила, потому что эти трубы невероятно прочные: основа из металлических сплавов, по которой идет природный газ, покрыта бетонной оболочкой в несколько дюймов. Так что это не тот объект, куда просто можно спустить на рыболовной леске гранату и подорвать», — добавил полковник в отставке. Оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на «Северном потоке» 26 сентября. Из сообщения оператора следовало, что падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода. Позднее выяснилось, что газопровод был серьезно поврежден, однако причины повреждения газопровода до сих пор не установлены, как и ответственные за это.

Возможность серьезно повредить трубы газопровода «Северного потока» была у Великобритании и США. Таким мнением поделился полковник в отставке и бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность это сделать. И это означает — Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — сказал Макгрегор в подкасте Judging Freedom. Его слова передает ИноТВ. «Мы знаем, что использовались тысячи фунтов тротила, потому что эти трубы невероятно прочные: основа из металлических сплавов, по которой идет природный газ, покрыта бетонной оболочкой в несколько дюймов. Так что это не тот объект, куда просто можно спустить на рыболовной леске гранату и подорвать», — добавил полковник в отставке. Оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на «Северном потоке» 26 сентября. Из сообщения оператора следовало, что падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода. Позднее выяснилось, что газопровод был серьезно поврежден, однако причины повреждения газопровода до сих пор не установлены, как и ответственные за это.