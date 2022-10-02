Япония намерена заключить мирный договор с Россией

03 октября 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Мирный договор будет заключен, несмотря на сложные отношения между странами, заявил Фумио Кисида Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложные отношения между странами. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Мирный договор будет касаться принадлежности Южных Курил. «Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении. Но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — заявил Фумио Кисида. Его слова приводит РИА «Новости». Курильские острова являются предметом территориального спора стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, однако Токио считает, что Японии по-прежнему принадлежат острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан, Япония требует вернуть острова. Ранее власти Японии вновь стали называть Южные Курилы «неотъемлемой частью страны», пишет «Федеральное агентство новостей». Этому предшествовало прекращение РФ диалога с Японией по заключению мирного договора.

Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложные отношения между странами. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Мирный договор будет касаться принадлежности Южных Курил. «Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении. Но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — заявил Фумио Кисида. Его слова приводит РИА «Новости». Курильские острова являются предметом территориального спора стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, однако Токио считает, что Японии по-прежнему принадлежат острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан, Япония требует вернуть острова. Ранее власти Японии вновь стали называть Южные Курилы «неотъемлемой частью страны», пишет «Федеральное агентство новостей». Этому предшествовало прекращение РФ диалога с Японией по заключению мирного договора.