Первый пассажирский самолет из Перми в Минск полетит 26 октября

Первый перелет по маршруту «Пермь-Минск» запланирован на 26 октября. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет совершать рейсы дважды в неделю: по средам и воскресеньям, сообщает министерство транспорта Пермского края в официальном telegram-канале.
«Самолеты вместимостью не менее 110 пассажиров. Посмотреть расписание можно на сайте аэропорта „Большое Савино“, а приобрести билеты — на сайте авиакомпании», — передает ведомство.
Краевой минтранс отмечает, что часть рейсов будет субсидируемой. Пока на сайте авиакомпании билеты в продаже не появились. К слову, на сегодня стоимость авиаперелета в Минск из Перми через Москву на 26 октября начинается от 5700 рублей. Ранее открытие авиарейса из Перми в столицу республики Беларусь анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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Первый перелет по маршруту «Пермь-Минск» запланирован на 26 октября. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет совершать рейсы дважды в неделю: по средам и воскресеньям, сообщает министерство транспорта Пермского края в официальном telegram-канале. «Самолеты вместимостью не менее 110 пассажиров. Посмотреть расписание можно на сайте аэропорта „Большое Савино“, а приобрести билеты — на сайте авиакомпании», — передает ведомство. Краевой минтранс отмечает, что часть рейсов будет субсидируемой. Пока на сайте авиакомпании билеты в продаже не появились. К слову, на сегодня стоимость авиаперелета в Минск из Перми через Москву на 26 октября начинается от 5700 рублей. Ранее открытие авиарейса из Перми в столицу республики Беларусь анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.