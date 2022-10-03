03 октября 2022

Первый пассажирский самолет из Перми в Минск полетит 26 октября

С 26 октября дважды в неделю «Уральские авиалинии» будут летать из Большого Савино в Минск
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, аэропорт большое савино
С 26 октября улететь в Минск можно дважды в неделю Фото:

Первый перелет по маршруту «Пермь-Минск» запланирован на 26 октября. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет совершать рейсы дважды в неделю: по средам и воскресеньям, сообщает министерство транспорта Пермского края в официальном telegram-канале.

«Самолеты вместимостью не менее 110 пассажиров. Посмотреть расписание можно на сайте аэропорта „Большое Савино“, а приобрести билеты — на сайте авиакомпании», — передает ведомство.

Краевой минтранс отмечает, что часть рейсов будет субсидируемой. Пока на сайте авиакомпании билеты в продаже не появились. К слову, на сегодня стоимость авиаперелета в Минск из Перми через Москву на 26 октября начинается от 5700 рублей. Ранее открытие авиарейса из Перми в столицу республики Беларусь анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Первый перелет по маршруту «Пермь-Минск» запланирован на 26 октября. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет совершать рейсы дважды в неделю: по средам и воскресеньям, сообщает министерство транспорта Пермского края в официальном telegram-канале. «Самолеты вместимостью не менее 110 пассажиров. Посмотреть расписание можно на сайте аэропорта „Большое Савино“, а приобрести билеты — на сайте авиакомпании», — передает ведомство. Краевой минтранс отмечает, что часть рейсов будет субсидируемой. Пока на сайте авиакомпании билеты в продаже не появились. К слову, на сегодня стоимость авиаперелета в Минск из Перми через Москву на 26 октября начинается от 5700 рублей. Ранее открытие авиарейса из Перми в столицу республики Беларусь анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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