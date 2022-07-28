Губернатор Махонин анонсировал открытие прямого авиарейса в Минск

Дмитрий Махонин заявил, что обсудил с белорусскими коллегами возможность открытия авиарейса из Перми в Минск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал открытие прямого авиарейса из Перми в Минск. В своем telegram-канале он написал, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи краевых властей с белорусскими коллегами.

«Обсудили наиболее перспективные направления: машиностроение, сельское хозяйство, строительная отрасль — от материалов до лифтов, будем работать над открытием прямого авиарейса Минск — Пермь. Сошлись во мнении, что нам нужно развивать кооперацию между нашими промышленными предприятиями», — сообщается в telegram-канале Махонина.

Сегодня делегация из Пермского края во главе с Махониным находится с рабочим визитом в Минске. Ранее губернатор провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Махонин поблагодарил Лукашенко за гостеприимство, предложил ему открыть бизнес в Прикамье и пригласил на празднование 300-летия Перми (2023 год).