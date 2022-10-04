Глава МВД Сербии резко ответил Киеву на призыв к санкциям против России

Глава МВД Сербии припомнил НАТО безнаказанные бомбардировки Белграда
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Александр Вулин напомнил о натовских бомбардировках Белграда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МВД Сербии Александр Вулин напомнил послу Украины Владимиру Толкачу о многочисленных жертвах, вызванных бомбардировками НАТО. Так он ответил на призыв ввести новые санкции против России.

Он заявил, что не припомнит, чтобы ООН требовала провести экстренное заседание Совбеза в связи с этими бомбардировками, хотя при нападении НАТО погибли десятки сербских юношей и девушек. «Еще не поздно, чтобы Украина и все страны, которые требуют суда за преступления при российско-украинском конфликте, потребовали суда и над убийцами сербских детей при агрессии НАТО», — заявил Вулин.

Обращение опубликовано на сайте МВД Сербии. Вулин подчеркнул, что военные преступления не имеют срока давности и мировому сообществу пора проявить принципиальность в этом вопросе.

Ранее посол Украины в Белграде Владимир Толкач заявил, что Киеву трудно понять доводы Сербии не вводить санкции против России. Масштабные санкции страны Запада стали вводить против России в связи с началом спецоперации на Украине. СВО была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Глава МВД Сербии Александр Вулин напомнил послу Украины Владимиру Толкачу о многочисленных жертвах, вызванных бомбардировками НАТО. Так он ответил на призыв ввести новые санкции против России. Он заявил, что не припомнит, чтобы ООН требовала провести экстренное заседание Совбеза в связи с этими бомбардировками, хотя при нападении НАТО погибли десятки сербских юношей и девушек. «Еще не поздно, чтобы Украина и все страны, которые требуют суда за преступления при российско-украинском конфликте, потребовали суда и над убийцами сербских детей при агрессии НАТО», — заявил Вулин. Обращение опубликовано на сайте МВД Сербии. Вулин подчеркнул, что военные преступления не имеют срока давности и мировому сообществу пора проявить принципиальность в этом вопросе. Ранее посол Украины в Белграде Владимир Толкач заявил, что Киеву трудно понять доводы Сербии не вводить санкции против России. Масштабные санкции страны Запада стали вводить против России в связи с началом спецоперации на Украине. СВО была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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