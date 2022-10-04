04 октября 2022
03 октября 2022

В Нижневартовске волонтеры готовы присмотреть за детьми мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Парки Екатеринбурга. Екатеринбург, прогулка в парке, прогулка с детьми
Волонтеры центра «САМиТ» помогут с детьми, если маме нужно уйти по делам Фото:
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В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры центра «САМиТ» смогут посидеть с детьми военнослужащих, чтобы мамы могли сходить в поликлинику или салон красоты. Об этом журналисту URA.RU рассказала педагог-психолог центра Светлана Кондратьева.

«Наши волонтеры будут выступать в роли кризисного помощника, чтобы мамы детей из семей мобилизованных нижневартовцев смогли отлучиться в поликлинику или парикмахерскую. Мы работаем как с детьми с ограничениями по здоровью, так и со здоровыми», — уточнила Кондратьева.

Волонтеры центра не будут сидеть с детьми на регулярной основе, как это делают няни. Это именно кратковременная помощь, когда маме нужно куда-то сходить, но не с кем оставить ребенка. «Это кризисная помощь, а не регулярная основа», — объяснила Кондратьева.

Ранее URA.RU писало об открытии центров поддержки семей мобилизованных в ХМАО. Для каждой такой семьи будут разработаны индивидуальные планы потребностей. Им окажут всестороннюю помощь — от юридической до социальной.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры центра «САМиТ» смогут посидеть с детьми военнослужащих, чтобы мамы могли сходить в поликлинику или салон красоты. Об этом журналисту URA.RU рассказала педагог-психолог центра Светлана Кондратьева. «Наши волонтеры будут выступать в роли кризисного помощника, чтобы мамы детей из семей мобилизованных нижневартовцев смогли отлучиться в поликлинику или парикмахерскую. Мы работаем как с детьми с ограничениями по здоровью, так и со здоровыми», — уточнила Кондратьева. Волонтеры центра не будут сидеть с детьми на регулярной основе, как это делают няни. Это именно кратковременная помощь, когда маме нужно куда-то сходить, но не с кем оставить ребенка. «Это кризисная помощь, а не регулярная основа», — объяснила Кондратьева. Ранее URA.RU писало об открытии центров поддержки семей мобилизованных в ХМАО. Для каждой такой семьи будут разработаны индивидуальные планы потребностей. Им окажут всестороннюю помощь — от юридической до социальной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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