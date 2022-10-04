В Нижневартовске волонтеры готовы присмотреть за детьми мобилизованных

05 октября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Волонтеры центра «САМиТ» помогут с детьми, если маме нужно уйти по делам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры центра «САМиТ» смогут посидеть с детьми военнослужащих, чтобы мамы могли сходить в поликлинику или салон красоты. Об этом журналисту URA.RU рассказала педагог-психолог центра Светлана Кондратьева. «Наши волонтеры будут выступать в роли кризисного помощника, чтобы мамы детей из семей мобилизованных нижневартовцев смогли отлучиться в поликлинику или парикмахерскую. Мы работаем как с детьми с ограничениями по здоровью, так и со здоровыми», — уточнила Кондратьева. Волонтеры центра не будут сидеть с детьми на регулярной основе, как это делают няни. Это именно кратковременная помощь, когда маме нужно куда-то сходить, но не с кем оставить ребенка. «Это кризисная помощь, а не регулярная основа», — объяснила Кондратьева. Ранее URA.RU писало об открытии центров поддержки семей мобилизованных в ХМАО. Для каждой такой семьи будут разработаны индивидуальные планы потребностей. Им окажут всестороннюю помощь — от юридической до социальной.

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры центра «САМиТ» смогут посидеть с детьми военнослужащих, чтобы мамы могли сходить в поликлинику или салон красоты. Об этом журналисту URA.RU рассказала педагог-психолог центра Светлана Кондратьева. «Наши волонтеры будут выступать в роли кризисного помощника, чтобы мамы детей из семей мобилизованных нижневартовцев смогли отлучиться в поликлинику или парикмахерскую. Мы работаем как с детьми с ограничениями по здоровью, так и со здоровыми», — уточнила Кондратьева. Волонтеры центра не будут сидеть с детьми на регулярной основе, как это делают няни. Это именно кратковременная помощь, когда маме нужно куда-то сходить, но не с кем оставить ребенка. «Это кризисная помощь, а не регулярная основа», — объяснила Кондратьева. Ранее URA.RU писало об открытии центров поддержки семей мобилизованных в ХМАО. Для каждой такой семьи будут разработаны индивидуальные планы потребностей. Им окажут всестороннюю помощь — от юридической до социальной.