В правительстве ХМАО создан центр поддержки семей мобилизованных

03 октября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Соцподдержку окажут не только мобилизованным, но и их семьям Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В правительстве ХМАО создана рабочая группа, которая займется социальным сопровождением мобилизованных и членов их семей. Ее возглавили заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов и директор окружного департамента социального развития Тереза Пономарева. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. «Задача группы — обеспечить комплексную помощь семьям мобилизованных граждан. В реализации проекта задействованы 22 муниципальных образования автономного округа. Муниципальные группы по социальному сопровождению мобилизованных граждан и членов их семей в муниципалитетах возглавляют заместители глав по социальным вопросам. Разрабатываются общие планы по сопровождению семей. На каждую семью заполняются социальные паспорта с картой потребностей. В настоящее время главное — оперативно вырабатывать меры, направленные на решение проблемных вопросов сопровождаемых семей, включая назначение мер социальной поддержки, помощь в решении бытовых вопросов, а также юридическую и другие виды помощи», — говорится в официальном правительственном сообщении. В правительстве напоминают, что сейчас в Югре уже ведется работа по выплате мобилизованным жителям округа единовременной материальной помощи в размере 250 тысяч рублей при отбытии и возвращении домой. Вместе с этим оказывается содействие в получении медицинских услуг, бесплатном предоставлении услуг в учреждениях соцобслуживания, устройстве детей в детские сады, в решении бытовых вопросов. Планируется контроль со стороны профильных ведомств. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве ХМАО создана рабочая группа, которая займется социальным сопровождением мобилизованных и членов их семей. Ее возглавили заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов и директор окружного департамента социального развития Тереза Пономарева. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. «Задача группы — обеспечить комплексную помощь семьям мобилизованных граждан. В реализации проекта задействованы 22 муниципальных образования автономного округа. Муниципальные группы по социальному сопровождению мобилизованных граждан и членов их семей в муниципалитетах возглавляют заместители глав по социальным вопросам. Разрабатываются общие планы по сопровождению семей. На каждую семью заполняются социальные паспорта с картой потребностей. В настоящее время главное — оперативно вырабатывать меры, направленные на решение проблемных вопросов сопровождаемых семей, включая назначение мер социальной поддержки, помощь в решении бытовых вопросов, а также юридическую и другие виды помощи», — говорится в официальном правительственном сообщении. В правительстве напоминают, что сейчас в Югре уже ведется работа по выплате мобилизованным жителям округа единовременной материальной помощи в размере 250 тысяч рублей при отбытии и возвращении домой. Вместе с этим оказывается содействие в получении медицинских услуг, бесплатном предоставлении услуг в учреждениях соцобслуживания, устройстве детей в детские сады, в решении бытовых вопросов. Планируется контроль со стороны профильных ведомств. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.