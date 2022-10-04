Власти ХМАО озвучили сроки доставки экипировки для мобилизованных

Мобилизованные из ХМАО получат экипировку в середине октября

05 октября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

«Рюкзаками мобилизованного» обеспечат всех призванных из ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Поставки военной амуниции, закупленной за счет бюджета ХМАО для мобилизованных, пройдут в середине октября. Этот вопрос обсудили в ходе заседания призывной группы по мобилизации, которое провела губернатор Наталья Комарова. Его итоги опубликованы в официальном аккаунте правительства округа в соцсетях «Рабочей группой призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению организована поставка необходимых вещей и снаряжения — сборка „рюкзака мобилизованного“. Первые поставки запланированы в срок до 15 октября», — уточнили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. После получения закупленной экипировки ее будут передавать каждому мобилизованному из ХМАО персонально, из рук в руки — таково поручение губернатора. Первыми амуницию получат военнослужащие, которые уже находятся в военно-учебных центрах УрФО. В дальнейшем «рюкзак мобилизованного» будут передавать в муниципалитетах округа — тоже в индивидуальном порядке. «Мобилизуемые от автономного округа будут обеспечены всем необходимым в полном объеме», — прокомментировала Комарова. Ранее URA.RU писало о решении губернатора Комаровой обеспечить всем необходимым мобилизованных из ХМАО. Правительство округа закупает «рюкзаки мобилизованных» — набор из 20-25 предметов, необходимых на фронте.

Поставки военной амуниции, закупленной за счет бюджета ХМАО для мобилизованных, пройдут в середине октября. Этот вопрос обсудили в ходе заседания призывной группы по мобилизации, которое провела губернатор Наталья Комарова. Его итоги опубликованы в официальном аккаунте правительства округа в соцсетях «Рабочей группой призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению организована поставка необходимых вещей и снаряжения — сборка „рюкзака мобилизованного“. Первые поставки запланированы в срок до 15 октября», — уточнили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. После получения закупленной экипировки ее будут передавать каждому мобилизованному из ХМАО персонально, из рук в руки — таково поручение губернатора. Первыми амуницию получат военнослужащие, которые уже находятся в военно-учебных центрах УрФО. В дальнейшем «рюкзак мобилизованного» будут передавать в муниципалитетах округа — тоже в индивидуальном порядке. «Мобилизуемые от автономного округа будут обеспечены всем необходимым в полном объеме», — прокомментировала Комарова. Ранее URA.RU писало о решении губернатора Комаровой обеспечить всем необходимым мобилизованных из ХМАО. Правительство округа закупает «рюкзаки мобилизованных» — набор из 20-25 предметов, необходимых на фронте.