Губернатор ХМАО пообещала отправить амуницию мобилизованным

Мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска.
«20-25 позиций, включая рюкзак, обеспечиваем финансами из окружного бюджета, для укомплектования всего того, что требуется для мобилизованных. Сейчас, может быть, не все с таким рюкзаком уходят. Если это происходит не на момент отправки, то дополняем этими ресурсами в учебных центрах», — сообщила Комарова. Трансляция встречи доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного население ДНР и ЛНР.
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