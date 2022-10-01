01 октября 2022
30 сентября 2022

Губернатор ХМАО пообещала отправить амуницию мобилизованным

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, тир, мишень, стрельбище, военные сборы, стрелковая подготовка, огневая
Амуницию получат и те югорчане, которые находятся в учебных центрах (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска.

«20-25 позиций, включая рюкзак, обеспечиваем финансами из окружного бюджета, для укомплектования всего того, что требуется для мобилизованных. Сейчас, может быть, не все с таким рюкзаком уходят. Если это происходит не на момент отправки, то дополняем этими ресурсами в учебных центрах», — сообщила Комарова. Трансляция встречи доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного население ДНР и ЛНР.

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Мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. «20-25 позиций, включая рюкзак, обеспечиваем финансами из окружного бюджета, для укомплектования всего того, что требуется для мобилизованных. Сейчас, может быть, не все с таким рюкзаком уходят. Если это происходит не на момент отправки, то дополняем этими ресурсами в учебных центрах», — сообщила Комарова. Трансляция встречи доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного население ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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