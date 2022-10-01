Губернатор ХМАО пообещала отправить амуницию мобилизованным

02 октября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Амуницию получат и те югорчане, которые находятся в учебных центрах (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. «20-25 позиций, включая рюкзак, обеспечиваем финансами из окружного бюджета, для укомплектования всего того, что требуется для мобилизованных. Сейчас, может быть, не все с таким рюкзаком уходят. Если это происходит не на момент отправки, то дополняем этими ресурсами в учебных центрах», — сообщила Комарова. Трансляция встречи доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного население ДНР и ЛНР.

Мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. «20-25 позиций, включая рюкзак, обеспечиваем финансами из окружного бюджета, для укомплектования всего того, что требуется для мобилизованных. Сейчас, может быть, не все с таким рюкзаком уходят. Если это происходит не на момент отправки, то дополняем этими ресурсами в учебных центрах», — сообщила Комарова. Трансляция встречи доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного население ДНР и ЛНР.