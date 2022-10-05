В Совфеде раскрыли планы НАТО на Россию

Матвиенко: НАТО хочет подчинить себе Россию и Украину

05 октября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

По словам Валентины Матвиенко, НАТО хочет ослабить Россию Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО хочет подчинить себе Россию и Украину, используя конфликт двух стран. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «По сути, руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим, мы в состоянии обеспечить свою безопасность и сохранить жизнь невинных людей», — сказала Матвиенко. Ее слова приводит РИА «Новости». Свое заявление Матвиенка сделала в ходе своего визита в Индонезию для участия в саммите спикеров парламента G20. Ранее председатель Совфеда заявила о том, что России хватит ресурсов для победы в специальной операции на Украине. Также сообщалось, что Украина при поддержке США задумалась о расчленении России. РФ проводит спецоперацию с 24 февраля. Основные задачи, которые Россия ставит перед собой, это демилитаризация и денацификация Украины.

НАТО хочет подчинить себе Россию и Украину, используя конфликт двух стран. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «По сути, руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим, мы в состоянии обеспечить свою безопасность и сохранить жизнь невинных людей», — сказала Матвиенко. Ее слова приводит РИА «Новости». Свое заявление Матвиенка сделала в ходе своего визита в Индонезию для участия в саммите спикеров парламента G20. Ранее председатель Совфеда заявила о том, что России хватит ресурсов для победы в специальной операции на Украине. Также сообщалось, что Украина при поддержке США задумалась о расчленении России. РФ проводит спецоперацию с 24 февраля. Основные задачи, которые Россия ставит перед собой, это демилитаризация и денацификация Украины.