Матвиенко: у России достаточно ресурсов для победы в спецоперации

01 сентября 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Матвиенко заявила, что России хватит ресурсов для победного исхода спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России хватит ресурсов для победы в специальной операции на Украине. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО», — написала она в своем блоге на сайте Совфеда ко Дню знаний. Политик подчеркнула, что «на поле боя» Вооруженным силам РФ «реально противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО». Поэтому «от исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения», добавила Матвиенко. Страны Запада значительно увеличили объемы военной помощи с началом российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Тем не менее, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО не сомневается в победе РФ на Украине. Военный эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября. Командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников заверял, что у украинских военных и националистических подразделений нет шансов победить армию России.

России хватит ресурсов для победы в специальной операции на Украине. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО», — написала она в своем блоге на сайте Совфеда ко Дню знаний. Политик подчеркнула, что «на поле боя» Вооруженным силам РФ «реально противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО». Поэтому «от исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения», добавила Матвиенко. Страны Запада значительно увеличили объемы военной помощи с началом российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Тем не менее, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО не сомневается в победе РФ на Украине. Военный эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября. Командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников заверял, что у украинских военных и националистических подразделений нет шансов победить армию России.