04 октября 2022

Украина при поддержке США задумалась о расчленении России

МИД РФ: Украина с подачи США говорит о расчленении и уничтожении России
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США провоцируют Украину на разжигание конфликта с Россией, заявил Константин Воронцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим с подачи властей США начал говорить о расчленении и уничтожении России при содействии Запада. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

«С подачи Вашингтона в военно-политическом руководстве Украины заговорили не только о необходимости нанести нашей стране „поражение“ на поле боя, но и добиться при содействии Запада ее последующего расчленения и уничтожения», — цитирует Константина Воронцова РИА «Новости». Он подчеркнул, что США и НАТО всячески поощряют милитаристские устремления и реваншистские настроения киевского режима против РФ.

Также представитель делегации заметил, что именно западные политики запретили властям Украине продолжать переговоры с Россией и внушили им мысль о «скорой победе». «Именно на совести США и их союзников — разжигание пламени кровавой расправы киевского режима над собственными гражданами», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ применит все имеющееся вооружение при угрозе территориальной целостности страны и защиты народа. Также глава государства отмечал, что Запад не дождется развала России. Путин отмечал, что на Западе долго культивировали идею распада РФ, дополняет RT.

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Киевский режим с подачи властей США начал говорить о расчленении и уничтожении России при содействии Запада. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН. «С подачи Вашингтона в военно-политическом руководстве Украины заговорили не только о необходимости нанести нашей стране „поражение“ на поле боя, но и добиться при содействии Запада ее последующего расчленения и уничтожения», — цитирует Константина Воронцова РИА «Новости». Он подчеркнул, что США и НАТО всячески поощряют милитаристские устремления и реваншистские настроения киевского режима против РФ. Также представитель делегации заметил, что именно западные политики запретили властям Украине продолжать переговоры с Россией и внушили им мысль о «скорой победе». «Именно на совести США и их союзников — разжигание пламени кровавой расправы киевского режима над собственными гражданами», — резюмировал он. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ применит все имеющееся вооружение при угрозе территориальной целостности страны и защиты народа. Также глава государства отмечал, что Запад не дождется развала России. Путин отмечал, что на Западе долго культивировали идею распада РФ, дополняет RT.
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