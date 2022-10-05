Финляндия потратит 6 млн евро, чтобы отгородиться от России

05 октября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

МВД Финляндии хочет построить пилотное ограждение на границе с Россией Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии запросило 6 миллионов евро в дополнительном бюджете, чтобы построить новый пилотный участок заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает газета «Ilta-Sanomat». «Министерство внутренних дел Финляндии предложило в следующем дополнительном бюджете выделить 6 миллионов евро на строительство пилотного проекта ограждения», — говорится в сообщении. Предположительно, экспериментальный участок ограждения будут строить в Юго-Восточной Финляндии. В проект будет входить не только ограждение, но и проходящая вдоль него дорожка и технический надзор. Финляндия имеет с Россией сухопутную границу, протяженность которой составляет около 1,3 тысяч километров. По оценкам пограничной службы, длина физического барьера будет составлять не менее 260 километров. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия закрывает границы для россиян. Кроме того, в Кремле уточняли, что заранее ожидали деталей о строительстве забора на границе с Россией.

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии запросило 6 миллионов евро в дополнительном бюджете, чтобы построить новый пилотный участок заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает газета «Ilta-Sanomat». «Министерство внутренних дел Финляндии предложило в следующем дополнительном бюджете выделить 6 миллионов евро на строительство пилотного проекта ограждения», — говорится в сообщении. Предположительно, экспериментальный участок ограждения будут строить в Юго-Восточной Финляндии. В проект будет входить не только ограждение, но и проходящая вдоль него дорожка и технический надзор. Финляндия имеет с Россией сухопутную границу, протяженность которой составляет около 1,3 тысяч километров. По оценкам пограничной службы, длина физического барьера будет составлять не менее 260 километров. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия закрывает границы для россиян. Кроме того, в Кремле уточняли, что заранее ожидали деталей о строительстве забора на границе с Россией.