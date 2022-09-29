Финляндия закрывает границы для россиян

Финляндия ввела запрет на въезд в страну для граждан России. Он начнет действовать с 30 сентября. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
«Было принято принципиальное решение об ограничения российского туризма. Решение вступит в силу в пятницу», — приводит слова министра финское издание Yle.
В сентябре Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи виз россиянам в рамках санкционной кампании против России. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян.
Позже министр иностранных дел Финляднии Пекка Хаависто сообщил о намерении страны ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан. URA.RU сообщало, что Финляндия примет решение по вопросу ограничения въезда для россиян 29 сентября.
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