Финляндия закрывает границы для россиян

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Финляндия запретила россиянам въезжать в страну Фото:
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Финляндия ввела запрет на въезд в страну для граждан России. Он начнет действовать с 30 сентября. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Было принято принципиальное решение об ограничения российского туризма. Решение вступит в силу в пятницу», — приводит слова министра финское издание Yle.

В сентябре Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи виз россиянам в рамках санкционной кампании против России. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян.

Позже министр иностранных дел Финляднии Пекка Хаависто сообщил о намерении страны ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан. URA.RU сообщало, что Финляндия примет решение по вопросу ограничения въезда для россиян 29 сентября.

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Финляндия ввела запрет на въезд в страну для граждан России. Он начнет действовать с 30 сентября. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. «Было принято принципиальное решение об ограничения российского туризма. Решение вступит в силу в пятницу», — приводит слова министра финское издание Yle. В сентябре Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи виз россиянам в рамках санкционной кампании против России. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян. Позже министр иностранных дел Финляднии Пекка Хаависто сообщил о намерении страны ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан. URA.RU сообщало, что Финляндия примет решение по вопросу ограничения въезда для россиян 29 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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