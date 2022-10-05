Свердловский мэр рассказал, как его мобилизованный сын служит в Ростове

Глава Алапаевска Билалов: мобилизованный сын сообщил о подготовке к СВО

Билалов заявил, что гордится своим сыном, который отправился служить в рамках частичной мобилизации Фото: личная страница Сайгида Билалова

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов поделился историей о том, как служит его мобилизованный сын Руслан. Об этом мэр города сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Отец, у нас все хорошо. Я с моим товарищем из Алапаевска Алексеем Берстеневым попали в войска специального назначения. Прилетели в Ростов, после чего очень долго ехали до места назначения. Здесь, в лесу, у нас ежедневно проходят силовые тренировки и многокилометровые пробежки в полной боевой амуниции», — передает слова сына Билалов.

Также сын главы Алапаевска благодарит отца за уроки самбо, которые помогают ему на спецоперации, просит родителя не волноваться и обещает по возможности звонить. «Эти короткие прерывающиеся звонки и немногословные сообщения, в которых многого не расскажешь. Но я горжусь своим сыном, как и всеми другими бойцами, каждый из которых — настоящий герой», — написал Билалов.

27 сентября глава Алапаевска Сайгид Билалов проводил у военкомата своего сына Руслана, получившего повестку о мобилизации. Старший сын мэра служил в воздушно-десантных войсках в 2014 году.