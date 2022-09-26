Мэр свердловского города проводил мобилизованного сына на спецоперацию

Глава Алапаевска Билалов заявил, что его сын получил повестку и отправился на СВО

27 сентября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Глава Алапаевска Сайгид Билалов проводил у военкомата своего сына, получившего повестку о мобилизации Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте» новость из сюжета Мобилизация в России Глава Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов проводил у военкомата своего сына, получившего повестку о мобилизации. Об этом глава города сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня у алапаевского военкомата собрались <…> 41 призывник, в числе которых и мой старший сын Руслан, который в 2014 году проходил службу в воздушно-десантных войсках. Провожая сегодня сына вместе с другими бойцами, я был переполнен волнением и гордостью», — поделился эмоциями Билалов. По словам мэра, на лицах у мобилизованных горожан читались решительность и отвага. «Каждый знает, что он идет защищать Родину и в первую очередь своих близких, чтобы у их детей, внуков было счастливое детство», — добавил глава Алапаевска. Ранее URA.RU сообщало, что меньше чем за неделю из Свердловской области призвали уже больше тысячи человек в рамках частичной мобилизации. Автобусы со служащими запаса практически ежедневно увозят мужчин в распредпункты, где они проходят подготовку и после отправятся в войска. Журналист агентства побывал в военкомате Первоуральска и поговорил с теми, кто отправляется в зону проведения специальной военной операции. Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте» Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте» Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте» Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте» Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте» Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте»

Глава Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов проводил у военкомата своего сына, получившего повестку о мобилизации. Об этом глава города сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня у алапаевского военкомата собрались <…> 41 призывник, в числе которых и мой старший сын Руслан, который в 2014 году проходил службу в воздушно-десантных войсках. Провожая сегодня сына вместе с другими бойцами, я был переполнен волнением и гордостью», — поделился эмоциями Билалов. По словам мэра, на лицах у мобилизованных горожан читались решительность и отвага. «Каждый знает, что он идет защищать Родину и в первую очередь своих близких, чтобы у их детей, внуков было счастливое детство», — добавил глава Алапаевска. Ранее URA.RU сообщало, что меньше чем за неделю из Свердловской области призвали уже больше тысячи человек в рамках частичной мобилизации. Автобусы со служащими запаса практически ежедневно увозят мужчин в распредпункты, где они проходят подготовку и после отправятся в войска. Журналист агентства побывал в военкомате Первоуральска и поговорил с теми, кто отправляется в зону проведения специальной военной операции.