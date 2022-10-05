В Карталинском районе водитель съехал в карьер и погиб

Машина съехала в карьер и опрокинулась (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карталинском районе (Челябинская область) водитель Renault Duster при неизвестных обстоятельствах съехал в карьер и погиб. По данным URA.RU, погибшему было 52 года.

«ДТП произошло 5 октября в 20:15 по уральскому времени. Место происшествия — карьер в 12 километрах от поселка Еленинка», — раскрыл подробности URA.RU источник в правоохранительных органах Карталинского района.

Автомобиль Renault Duster съехал по обрыву карьера и опрокинулся. Обстоятельства смертельного происшествия выясняют следователи. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области не удалось.