05 октября 2022

В Карталинском районе водитель съехал в карьер и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина съехала в карьер и опрокинулась (фото из архива) Фото:

В Карталинском районе (Челябинская область) водитель Renault Duster при неизвестных обстоятельствах съехал в карьер и погиб. По данным URA.RU, погибшему было 52 года.

«ДТП произошло 5 октября в 20:15 по уральскому времени. Место происшествия — карьер в 12 километрах от поселка Еленинка», — раскрыл подробности URA.RU источник в правоохранительных органах Карталинского района.

Автомобиль Renault Duster съехал по обрыву карьера и опрокинулся. Обстоятельства смертельного происшествия выясняют следователи. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области не удалось.

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В Карталинском районе (Челябинская область) водитель Renault Duster при неизвестных обстоятельствах съехал в карьер и погиб. По данным URA.RU, погибшему было 52 года. «ДТП произошло 5 октября в 20:15 по уральскому времени. Место происшествия — карьер в 12 километрах от поселка Еленинка», — раскрыл подробности URA.RU источник в правоохранительных органах Карталинского района. Автомобиль Renault Duster съехал по обрыву карьера и опрокинулся. Обстоятельства смертельного происшествия выясняют следователи. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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