Евросоюз принял восьмой пакет санкций против РФ

06 октября 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Введен потолок цен на российскую нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз ввел новые антироссийские санкции, среди списка ограничений потолок на нефть из России. Об этом сообщили в Еврокомиссии. «Комиссия приветствует принятие советом нашего восьмого пакета санкций против России. Ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного „потолка“», — указано на сайте Еврокомиссии. Предполагается, что это сократит доходы России. ЕС ввел запрет на экспорт коксующегося угля, определенных электронных компонентов, технических изделий, некоторых химических веществ и стрелкового оружия. Добавились новые ограничения на импорт на сумму 7 млрд евро. Речь идет о запрете на ввоз машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий не из золота. Ограничения расширили также на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в связи с их вхождением в состав РФ. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их присоединение к России. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения направлены на «отмену России».

Евросоюз ввел новые антироссийские санкции, среди списка ограничений потолок на нефть из России. Об этом сообщили в Еврокомиссии. «Комиссия приветствует принятие советом нашего восьмого пакета санкций против России. Ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного „потолка“», — указано на сайте Еврокомиссии. Предполагается, что это сократит доходы России. ЕС ввел запрет на экспорт коксующегося угля, определенных электронных компонентов, технических изделий, некоторых химических веществ и стрелкового оружия. Добавились новые ограничения на импорт на сумму 7 млрд евро. Речь идет о запрете на ввоз машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий не из золота. Ограничения расширили также на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в связи с их вхождением в состав РФ. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их присоединение к России. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения направлены на «отмену России».