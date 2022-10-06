Учителя из ХМАО бесплатно помогут детям мобилизованных с учебой

07 октября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Дети из семей мобилизованных югорчан смогут подтянуть знания по школьным предметам — с ними будут заниматься учителя-волонтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России С детьми мобилизованных жителей ХМАО будут дополнительно заниматься учителя-добровольцы. Руководитель региональной общественной организации «Учителя-волонтеры» Анастасия Склярова рассказала журналисту URA.RU, как педагоги смогут помочь школьникам подтянуть знания по школьным предметам. «Мы решили помогать и поддерживать тех детей, те семьи, чьи отцы подпали под частичную мобилизацию. Уже больше двух лет наша общественная организация помогает детям из многодетных, малоимущих, неполных и опекаемых семей с учебой. Идея организовать такие занятия в дистанционном формате появилась во время пандемии, а с объявлением частичной мобилизации мы решили добавить в этот список семьи наших военнослужащих», — поделилась в телефонном разговоре с корреспондентом агентства Склярова. Обучение проходит в дистанционном формате и абсолютно бесплатно. У детей из самых отдаленных населенных пунктов Югры есть возможность индивидуально заниматься с преподавателями по всем школьным предметам. За два года работы учителя-волонтеры помогли более 500 школьникам. На сегодняшний день с детьми занимаются 137 педагогов, и их число, уверена Анастасия, будет расти. «Сейчас мы ищем возможность помочь молодым специалистам из педагогических вузов и колледжей, чтобы у них к моменту выпуска уже был опыт работы учителем», — уточнила Склярова. Проект получил высокую оценку губернатора ХМАО Натальи Комаровой. «Это крайне важно, потому что каждый раз отдельной семье находить этих специалистов, во-первых, это дорого, во-вторых, это много времени занимает, и в-третьих, не факт, что попадешь действительно на специалиста, а не на тех, кто выдает себя за специалиста», — отметила Комарова во время онлайн-встречи с педагогами-добровольцами. Ранее URA.RU писало о волонтерах нижневартовского инклюзивного центра «САМиТ», которые готовы посидеть с детьми мобилизованных, если их мамам необходимо отлучиться к врачу или в парикмахерскую. Сотрудники центра готовы присмотреть как за здоровыми детьми, так и детьми с ОВЗ. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С детьми мобилизованных жителей ХМАО будут дополнительно заниматься учителя-добровольцы. Руководитель региональной общественной организации «Учителя-волонтеры» Анастасия Склярова рассказала журналисту URA.RU, как педагоги смогут помочь школьникам подтянуть знания по школьным предметам. «Мы решили помогать и поддерживать тех детей, те семьи, чьи отцы подпали под частичную мобилизацию. Уже больше двух лет наша общественная организация помогает детям из многодетных, малоимущих, неполных и опекаемых семей с учебой. Идея организовать такие занятия в дистанционном формате появилась во время пандемии, а с объявлением частичной мобилизации мы решили добавить в этот список семьи наших военнослужащих», — поделилась в телефонном разговоре с корреспондентом агентства Склярова. Обучение проходит в дистанционном формате и абсолютно бесплатно. У детей из самых отдаленных населенных пунктов Югры есть возможность индивидуально заниматься с преподавателями по всем школьным предметам. За два года работы учителя-волонтеры помогли более 500 школьникам. На сегодняшний день с детьми занимаются 137 педагогов, и их число, уверена Анастасия, будет расти. «Сейчас мы ищем возможность помочь молодым специалистам из педагогических вузов и колледжей, чтобы у них к моменту выпуска уже был опыт работы учителем», — уточнила Склярова. Проект получил высокую оценку губернатора ХМАО Натальи Комаровой. «Это крайне важно, потому что каждый раз отдельной семье находить этих специалистов, во-первых, это дорого, во-вторых, это много времени занимает, и в-третьих, не факт, что попадешь действительно на специалиста, а не на тех, кто выдает себя за специалиста», — отметила Комарова во время онлайн-встречи с педагогами-добровольцами. Ранее URA.RU писало о волонтерах нижневартовского инклюзивного центра «САМиТ», которые готовы посидеть с детьми мобилизованных, если их мамам необходимо отлучиться к врачу или в парикмахерскую. Сотрудники центра готовы присмотреть как за здоровыми детьми, так и детьми с ОВЗ. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.