Активистов движения «Весна» Литвина и Мартыненко признали иноагентами

06 октября 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Минюст расширил список иноагентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Активистов движения «Весна» Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко внесли в реестр иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Координатор движения «Весна» Богдан Литвин и активист Тимофей Мартыненко внесены в реестр иноагентов, опубликованный на официальном сайте Минюста. В качестве причины указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Ранее Литвин был объявлен в розыск. Правоохранители заинтересовались активистом после создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан передает ФАН. В сентябре прокуратура Санкт-Петербурга просила суд признать движение «Весна» экстремистской организацией, уточняет RT.

Активистов движения «Весна» Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко внесли в реестр иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Координатор движения «Весна» Богдан Литвин и активист Тимофей Мартыненко внесены в реестр иноагентов, опубликованный на официальном сайте Минюста. В качестве причины указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Ранее Литвин был объявлен в розыск. Правоохранители заинтересовались активистом после создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан передает ФАН. В сентябре прокуратура Санкт-Петербурга просила суд признать движение «Весна» экстремистской организацией, уточняет RT.