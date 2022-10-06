Активистов движения «Весна» Литвина и Мартыненко признали иноагентами

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Заседание областной думы. Курган , заседание, документы к совещанию, документы к заседанию
Минюст расширил список иноагентов Фото:
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Иноагенты РФ

Активистов движения «Весна» Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко внесли в реестр иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ.

Координатор движения «Весна» Богдан Литвин и активист Тимофей Мартыненко внесены в реестр иноагентов, опубликованный на официальном сайте Минюста. В качестве причины указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Ранее Литвин был объявлен в розыск. Правоохранители заинтересовались активистом после создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан передает ФАН. В сентябре прокуратура Санкт-Петербурга просила суд признать движение «Весна» экстремистской организацией, уточняет RT.

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Активистов движения «Весна» Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко внесли в реестр иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Координатор движения «Весна» Богдан Литвин и активист Тимофей Мартыненко внесены в реестр иноагентов, опубликованный на официальном сайте Минюста. В качестве причины указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Ранее Литвин был объявлен в розыск. Правоохранители заинтересовались активистом после создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан передает ФАН. В сентябре прокуратура Санкт-Петербурга просила суд признать движение «Весна» экстремистской организацией, уточняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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