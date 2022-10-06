Активистов движения «Весна» Литвина и Мартыненко признали иноагентами

Активистов движения «Весна» Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко внесли в реестр иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ.
Координатор движения «Весна» Богдан Литвин и активист Тимофей Мартыненко внесены в реестр иноагентов, опубликованный на официальном сайте Минюста. В качестве причины указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.
Ранее Литвин был объявлен в розыск. Правоохранители заинтересовались активистом после создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан передает ФАН. В сентябре прокуратура Санкт-Петербурга просила суд признать движение «Весна» экстремистской организацией, уточняет RT.
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Активистов движения «Весна» Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко внесли в реестр иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Координатор движения «Весна» Богдан Литвин и активист Тимофей Мартыненко внесены в реестр иноагентов, опубликованный на официальном сайте Минюста. В качестве причины указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Ранее Литвин был объявлен в розыск. Правоохранители заинтересовались активистом после создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан передает ФАН. В сентябре прокуратура Санкт-Петербурга просила суд признать движение «Весна» экстремистской организацией, уточняет RT.