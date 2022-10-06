Курганец, который сжег товарищей, проведет 17 лет в колонии

07 октября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

20-летний житель села поджег своих спящих товарищей, с которыми поссорился во время застолья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Шадринского района Курганской области осужден на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство двух человек путем поджога. Мужчина расправился с товарищами после ссоры во время застолья, сообщает следственное управление СКР по Курганской области. «Курганский областной суд признал жителя села Ольховка Шадринского района виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества), п. п. „а“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). Осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что курганец сжег товарищей после застолья. 24 ноября 2021 года в селе Ольховка после тушения пожара в одном из жилых домов были обнаружены тела двух мужчин 1999 и 1988 годов рождения. Следователи установили, что незадолго до пожара в доме распивали спиртное. По подозрению в совершении двойного убийства был задержан местный житель 2001 года рождения. Накануне вечером обвиняемый был в гостях в этом доме. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, после которой они легли спать. В это время обвиняемый сходил к себе домой за бензином, вернулся обратно и поджег дом приятеля.

Житель Шадринского района Курганской области осужден на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство двух человек путем поджога. Мужчина расправился с товарищами после ссоры во время застолья, сообщает следственное управление СКР по Курганской области. «Курганский областной суд признал жителя села Ольховка Шадринского района виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества), п. п. „а“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). Осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что курганец сжег товарищей после застолья. 24 ноября 2021 года в селе Ольховка после тушения пожара в одном из жилых домов были обнаружены тела двух мужчин 1999 и 1988 годов рождения. Следователи установили, что незадолго до пожара в доме распивали спиртное. По подозрению в совершении двойного убийства был задержан местный житель 2001 года рождения. Накануне вечером обвиняемый был в гостях в этом доме. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, после которой они легли спать. В это время обвиняемый сходил к себе домой за бензином, вернулся обратно и поджег дом приятеля.