В России сменили командующего Восточным военным округом

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Репетиция парада к 9 Мая. Тюмень, генеральская фуражка
Им стал Герой России Рустам Мурадов Фото:

Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа — одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны», — написал Меликов в своем telegram-канале. Он заявил, что считает данное решение верным. Также глава региона отметил боевой опыт Мурадова в Чечне и Сирии

Ранее в России сменили главу Западного военного округа. Им стал генерал-майор Роман Бердников вместо генерал-полковника Александра Журавлева.

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Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. «Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа — одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны», — написал Меликов в своем telegram-канале. Он заявил, что считает данное решение верным. Также глава региона отметил боевой опыт Мурадова в Чечне и Сирии Ранее в России сменили главу Западного военного округа. Им стал генерал-майор Роман Бердников вместо генерал-полковника Александра Журавлева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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