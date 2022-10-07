В России сменили командующего Восточным военным округом

Им стал Герой России Рустам Мурадов
Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа — одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны», — написал Меликов в своем telegram-канале. Он заявил, что считает данное решение верным. Также глава региона отметил боевой опыт Мурадова в Чечне и Сирии
Ранее в России сменили главу Западного военного округа. Им стал генерал-майор Роман Бердников вместо генерал-полковника Александра Журавлева.
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