В Западном военном округе сменили командующего

Командующим ЗВО стал Роман Бердников, сообщает СМИ
Генерал-майор Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ вместо генерал-полковника Александра Журавлева. Об этом сообщил знакомый с кадровыми перестановками источник СМИ.
«Вместо генерал-полковника Александра Журавлева назначен генерал-майор Роман Бердников», — пишет РБК. Агентство сослалось на информацию своего источника и данные ЕГРЮЛ на 2 октября.
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