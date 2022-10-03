В Западном военном округе сменили командующего

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Генеральная репетиция парада. Челябинск., генерал, командующий парадом
Командующим ЗВО стал Роман Бердников, сообщает СМИ Фото:

Генерал-майор Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ вместо генерал-полковника Александра Журавлева. Об этом сообщил знакомый с кадровыми перестановками источник СМИ.

«Вместо генерал-полковника Александра Журавлева назначен генерал-майор Роман Бердников», — пишет РБК. Агентство сослалось на информацию своего источника и данные ЕГРЮЛ на 2 октября.

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Генерал-майор Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ вместо генерал-полковника Александра Журавлева. Об этом сообщил знакомый с кадровыми перестановками источник СМИ. «Вместо генерал-полковника Александра Журавлева назначен генерал-майор Роман Бердников», — пишет РБК. Агентство сослалось на информацию своего источника и данные ЕГРЮЛ на 2 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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