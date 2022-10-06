06 октября 2022

Военнослужащие из ХМАО начали получать выплату в 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, мелочь, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, расчет, рубли, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
По 250 тысяч получили 155 военнослужащих югорчан Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Первыми единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей получили 155 контрактников из ХМАО. Мобилизованные военнослужащие запаса получат деньги позже, когда военкоматы утвердят списки направленных в военные части, пояснила журналисту URA.RU директор департамента социального развития округа Тереза Пономарева.

«Выплату в размере 250 тысяч рублей уже получили 155 жителей ХМАО, заключивших контракт. Как только будут готовы списки мобилизованных запасников, военкоматы нам их передадут, и мы сразу же направим денежные средства. По 250 тысяч получат как контрактники, так и те мобилизованные, которые контракт не заключали, по завершении мобилизации им будет направлена вторая половина выплаты (также 250 тысяч рублей — прим. URA.RU)», — прокомментировала Пономарева.

Единовременную выплату получат все военнослужащие из ХМАО вне зависимости от статуса: добровольцы, контрактники и подпавшие под частичную мобилизацию запасники. «На мобилизованного округ также распространил эту меру социальной поддержки», — уточнила Пономарева. В случае ранения мобилизованные получат единовременную выплату (за легкое ранение это 500 тысяч, за тяжелое — 1 миллион). В случае гибели военнослужащего семья получает федеральную выплату в сумме 12,5 миллионов рублей, кроме того, из бюджета ХМАО им будет выплачено еще 3 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало о направлении средств из бюджета ХМАО военнослужащим, заключившим контракты. Власти ХМАО разъяснили, когда выплаты поступят остальным категориям мобилизованных.


Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Первыми единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей получили 155 контрактников из ХМАО. Мобилизованные военнослужащие запаса получат деньги позже, когда военкоматы утвердят списки направленных в военные части, пояснила журналисту URA.RU директор департамента социального развития округа Тереза Пономарева. «Выплату в размере 250 тысяч рублей уже получили 155 жителей ХМАО, заключивших контракт. Как только будут готовы списки мобилизованных запасников, военкоматы нам их передадут, и мы сразу же направим денежные средства. По 250 тысяч получат как контрактники, так и те мобилизованные, которые контракт не заключали, по завершении мобилизации им будет направлена вторая половина выплаты (также 250 тысяч рублей — прим. URA.RU)», — прокомментировала Пономарева. Единовременную выплату получат все военнослужащие из ХМАО вне зависимости от статуса: добровольцы, контрактники и подпавшие под частичную мобилизацию запасники. «На мобилизованного округ также распространил эту меру социальной поддержки», — уточнила Пономарева. В случае ранения мобилизованные получат единовременную выплату (за легкое ранение это 500 тысяч, за тяжелое — 1 миллион). В случае гибели военнослужащего семья получает федеральную выплату в сумме 12,5 миллионов рублей, кроме того, из бюджета ХМАО им будет выплачено еще 3 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало о направлении средств из бюджета ХМАО военнослужащим, заключившим контракты. Власти ХМАО разъяснили, когда выплаты поступят остальным категориям мобилизованных. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...