Военнослужащие из ХМАО начали получать выплату в 250 тысяч рублей

По 250 тысяч получили 155 военнослужащих югорчан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Первыми единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей получили 155 контрактников из ХМАО. Мобилизованные военнослужащие запаса получат деньги позже, когда военкоматы утвердят списки направленных в военные части, пояснила журналисту URA.RU директор департамента социального развития округа Тереза Пономарева.

«Выплату в размере 250 тысяч рублей уже получили 155 жителей ХМАО, заключивших контракт. Как только будут готовы списки мобилизованных запасников, военкоматы нам их передадут, и мы сразу же направим денежные средства. По 250 тысяч получат как контрактники, так и те мобилизованные, которые контракт не заключали, по завершении мобилизации им будет направлена вторая половина выплаты (также 250 тысяч рублей — прим. URA.RU)», — прокомментировала Пономарева.

Единовременную выплату получат все военнослужащие из ХМАО вне зависимости от статуса: добровольцы, контрактники и подпавшие под частичную мобилизацию запасники. «На мобилизованного округ также распространил эту меру социальной поддержки», — уточнила Пономарева. В случае ранения мобилизованные получат единовременную выплату (за легкое ранение это 500 тысяч, за тяжелое — 1 миллион). В случае гибели военнослужащего семья получает федеральную выплату в сумме 12,5 миллионов рублей, кроме того, из бюджета ХМАО им будет выплачено еще 3 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало о направлении средств из бюджета ХМАО военнослужащим, заключившим контракты. Власти ХМАО разъяснили, когда выплаты поступят остальным категориям мобилизованных.



Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.