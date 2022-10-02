Власти ХМАО объяснили, когда мобилизованные получат 250 тысяч рублей

Власти ХМАО: мобилизованные получат 250 тысяч рублей после утверждения на службе

03 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Деньги выплачивают в беззаявительном порядке Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти ХМАО начнут выплачивать мобилизованным жителям региона единовременные выплаты в 250 тысяч рублей после того, как они пройдут медкомиссию и будут утверждены на службе в военной части. Об этом URA.RU рассказала директор окружного департамента социального развития Тереза Пономарева. «Выплаты проходят беззаявительно — человек мобилизовался, в часть поступил, военкомат нам сразу список присылает и мы сразу выплачиваем», — комментирует корреспонденту агентства Пономарева. При этом, чтобы получить выплату, военнослужащему необходимо пройти процедуру распределения в части. «Медкомиссия пройдет и она уже точно скажет, годен ли человек к строевой службе, направят ли его служить», — уточняет директор ведомства. Единовременные выплаты из регионального бюджета мобилизованным жителям ХМАО, согласно информации окружного департамента соцразвития, составляют 500 тысяч рублей. Половина из них выплачивается при направлении на военную службу, а остальные 250 тысяч — по ее окончании. «На сегодняшний день у нас 134 контрактника, которым мы уже заплатили деньги. Мобилизованных еще не было. Сейчас уже будем получать сведения от военкомата и выплачивать», — добавила в ходе разговора с журналистом агентства Пономарева. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО выплатят по 100 тысяч рублей детям мобилизованных при поступлении в вузы. Единовременную выплату можно потратить на приобретение учебной литературы или на проезд к учебному заведению. Частичную мобилизацию президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Около 300 тысяч человек будут направлены в помощь российской армии на фронт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО начнут выплачивать мобилизованным жителям региона единовременные выплаты в 250 тысяч рублей после того, как они пройдут медкомиссию и будут утверждены на службе в военной части. Об этом URA.RU рассказала директор окружного департамента социального развития Тереза Пономарева. «Выплаты проходят беззаявительно — человек мобилизовался, в часть поступил, военкомат нам сразу список присылает и мы сразу выплачиваем», — комментирует корреспонденту агентства Пономарева. При этом, чтобы получить выплату, военнослужащему необходимо пройти процедуру распределения в части. «Медкомиссия пройдет и она уже точно скажет, годен ли человек к строевой службе, направят ли его служить», — уточняет директор ведомства. Единовременные выплаты из регионального бюджета мобилизованным жителям ХМАО, согласно информации окружного департамента соцразвития, составляют 500 тысяч рублей. Половина из них выплачивается при направлении на военную службу, а остальные 250 тысяч — по ее окончании. «На сегодняшний день у нас 134 контрактника, которым мы уже заплатили деньги. Мобилизованных еще не было. Сейчас уже будем получать сведения от военкомата и выплачивать», — добавила в ходе разговора с журналистом агентства Пономарева. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО выплатят по 100 тысяч рублей детям мобилизованных при поступлении в вузы. Единовременную выплату можно потратить на приобретение учебной литературы или на проезд к учебному заведению. Частичную мобилизацию президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Около 300 тысяч человек будут направлены в помощь российской армии на фронт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.