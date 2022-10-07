Глуховского и Oxxxymiron признали иностранными агентами 07 октября 2022 в 23:11 Размер текста - 17 + Oxxxymiron включен в список физлиц-иноагентов. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Писателя Дмитрий Глуховского и рэпера Oxxxymiron признали иностранными агентами. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Также в список ионогенов попали ресурсный центр для ЛГБТ, журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев. «Дмитрий Алексеевич Глуховский, Балтатарова Евгения Семеновна, Ясавеев Искэндэр Габдрахманович», — значится в обновленном реестре СМИ-иноагентов. Федров Миронов, известный как Oxxxymiron, включен в список физлиц-иноагентов. Писателя Дмитрий Глуховского и рэпера Oxxxymiron признали иностранными агентами. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Также в список ионогенов попали ресурсный центр для ЛГБТ, журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев. «Дмитрий Алексеевич Глуховский, Балтатарова Евгения Семеновна, Ясавеев Искэндэр Габдрахманович», — значится в обновленном реестре СМИ-иноагентов. Федров Миронов, известный как Oxxxymiron, включен в список физлиц-иноагентов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям