07 октября 2022

Глуховского и Oxxxymiron признали иностранными агентами

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Концерт
Oxxxymiron включен в список физлиц-иноагентов. Фото:

Писателя Дмитрий Глуховского и рэпера Oxxxymiron признали иностранными агентами. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Также в список ионогенов попали ресурсный центр для ЛГБТ, журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев.

«Дмитрий Алексеевич Глуховский, Балтатарова Евгения Семеновна, Ясавеев Искэндэр Габдрахманович», — значится в обновленном реестре СМИ-иноагентов. Федров Миронов, известный как Oxxxymiron, включен в список физлиц-иноагентов.

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Писателя Дмитрий Глуховского и рэпера Oxxxymiron признали иностранными агентами. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Также в список ионогенов попали ресурсный центр для ЛГБТ, журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев. «Дмитрий Алексеевич Глуховский, Балтатарова Евгения Семеновна, Ясавеев Искэндэр Габдрахманович», — значится в обновленном реестре СМИ-иноагентов. Федров Миронов, известный как Oxxxymiron, включен в список физлиц-иноагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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