07 октября 2022

Зеленский подписал указ о признании Курил территорией Японии

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский признал южные Курилы территорией Японии Фото:
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Япония и Россия делят Курильские острова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании четырех островов Курильского архипелага территорией Японии. Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении.

«Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ», — сказал Зеленский.

Верховная рада Украины признала южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии». Кроме того, Киев призывал международное сообщество «продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии».

Курильские острова являются предметом территориального спора со времен Второй мировой войны. После ее окончания Курилы перешли к СССР, однако Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи по-прежнему принадлежат Японии. Возвращение территорий является условием Японии для мирного договора с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании четырех островов Курильского архипелага территорией Японии. Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении. «Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ», — сказал Зеленский. Верховная рада Украины признала южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии». Кроме того, Киев призывал международное сообщество «продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии». Курильские острова являются предметом территориального спора со времен Второй мировой войны. После ее окончания Курилы перешли к СССР, однако Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи по-прежнему принадлежат Японии. Возвращение территорий является условием Японии для мирного договора с Россией.
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