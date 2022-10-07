Зеленский подписал указ о признании Курил территорией Японии 08 октября 2022 в 00:11 Размер текста - 17 + Зеленский признал южные Курилы территорией Японии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании четырех островов Курильского архипелага территорией Японии. Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении. «Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ», — сказал Зеленский. Верховная рада Украины признала южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии». Кроме того, Киев призывал международное сообщество «продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии». Курильские острова являются предметом территориального спора со времен Второй мировой войны. После ее окончания Курилы перешли к СССР, однако Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи по-прежнему принадлежат Японии. Возвращение территорий является условием Японии для мирного договора с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании четырех островов Курильского архипелага территорией Японии. Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении. «Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ», — сказал Зеленский. Верховная рада Украины признала южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии». Кроме того, Киев призывал международное сообщество «продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии». Курильские острова являются предметом территориального спора со времен Второй мировой войны. После ее окончания Курилы перешли к СССР, однако Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи по-прежнему принадлежат Японии. Возвращение территорий является условием Японии для мирного договора с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям