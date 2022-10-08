Путин срочно собирает комиссию из-за взрыва на Крымском мосту

Владимир Путин получил доклады о происшествии на Крымском мосту
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту», — приводит РИА «Новости» слова Пескова. Он добавил, что президент получил доклады главы кабмина Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, а также глав МЧС и Минтранса, руководителей силовых ведомств.
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