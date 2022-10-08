Путин срочно собирает комиссию из-за взрыва на Крымском мосту

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин получил доклады о происшествии на Крымском мосту Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту», — приводит РИА «Новости» слова Пескова. Он добавил, что президент получил доклады главы кабмина Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, а также глав МЧС и Минтранса, руководителей силовых ведомств.

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Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту», — приводит РИА «Новости» слова Пескова. Он добавил, что президент получил доклады главы кабмина Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, а также глав МЧС и Минтранса, руководителей силовых ведомств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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