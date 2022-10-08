Украина взяла ответственность за атаку на Крымский мост

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Евромайдан. Киев, флаг украины
Михаил Подоляк призвал уничтожить «все незаконное» Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что за частичным разрушением Крымского моста стоит Киев. Свидетельствующее об этом заявление он опубликовал на своей личной странице.

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено», — написал он в твиттере.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин экстренно собрал правительственную комиссию по этому инциденту.

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Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что за частичным разрушением Крымского моста стоит Киев. Свидетельствующее об этом заявление он опубликовал на своей личной странице. «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено», — написал он в твиттере. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин экстренно собрал правительственную комиссию по этому инциденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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