Украина взяла ответственность за атаку на Крымский мост

Михаил Подоляк призвал уничтожить «все незаконное»
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что за частичным разрушением Крымского моста стоит Киев. Свидетельствующее об этом заявление он опубликовал на своей личной странице.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено», — написал он в твиттере.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин экстренно собрал правительственную комиссию по этому инциденту.
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