Страховщики оценили ущерб от повреждения Крымского моста

Союз страховщиков: восстановление Крымского моста потребует до полумиллиарда рублей

08 октября 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Восстановление Крымского моста потребует сотни миллионов рублей Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Ущерб от повреждений на Крымском мосту, где после взрыва обвалилось дорожное полотно, составляет от 200 до 500 млн рублей. Такую оценку дал Всероссийский союз страховщиков. «ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы союза. ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября, движение по нему было полностью остановлено. В Кремле пока не называют сроки восстановления. Президент РФ Владимир Путин собрал правительственную комиссию по инциденту.

Ущерб от повреждений на Крымском мосту, где после взрыва обвалилось дорожное полотно, составляет от 200 до 500 млн рублей. Такую оценку дал Всероссийский союз страховщиков. «ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы союза. ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября, движение по нему было полностью остановлено. В Кремле пока не называют сроки восстановления. Президент РФ Владимир Путин собрал правительственную комиссию по инциденту.