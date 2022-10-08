Заработала Керченская паромная переправа

Переправа не работала последние два года (архивное фото)
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Керченская паромная переправа возобновила работу после прекращения движения по Крымскому мосту из-за взрыва и повреждений. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
«Первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, готовятся к выходу еще три», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы ведомства.
Переправа до открытия Крымского моста была единственным сухопутным способом добраться в Крым с материковой части РФ не через Украину. В сентябре 2020 года она прекратила свою работу.
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