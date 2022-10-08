Заработала Керченская паромная переправа

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У реки Иртыш. Тобольск, паромная переправа, закат, силуэты
Переправа не работала последние два года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Керченская паромная переправа возобновила работу после прекращения движения по Крымскому мосту из-за взрыва и повреждений. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«Первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, готовятся к выходу еще три», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы ведомства.

Переправа до открытия Крымского моста была единственным сухопутным способом добраться в Крым с материковой части РФ не через Украину. В сентябре 2020 года она прекратила свою работу.

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Керченская паромная переправа возобновила работу после прекращения движения по Крымскому мосту из-за взрыва и повреждений. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. «Первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, готовятся к выходу еще три», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы ведомства. Переправа до открытия Крымского моста была единственным сухопутным способом добраться в Крым с материковой части РФ не через Украину. В сентябре 2020 года она прекратила свою работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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