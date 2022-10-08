В Крыму застряли десятки тысяч отдыхающих

Несколько тысяч отдыхающих должны были выехать в ближайшие два-три дня
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
После повреждения Крымского моста на полуострове остались десятки тысяч российских туристов, из них несколько тысяч должны были выезжать в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В Ассоциации туроператоров заявляют о более чем 50 тысячах застрявших туристов.
«Десятки тысяч человек [остались в Крыму]. При этом порядка нескольких тысяч должны [были] в ближайшие два-три дня выехать», — заявил Уманский РИА «Новости». Аналитики АТОР при этом оценили число отдыхающих сейчас туристов на полуострове в более чем 50 тысяч, сообщается на сайте ассоциации.
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