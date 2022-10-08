В Крыму застряли десятки тысяч отдыхающих

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Фестиваль «Арт-Таврида», третий день. Республика Крым, Судак, крым, таврида, Судак
Несколько тысяч отдыхающих должны были выехать в ближайшие два-три дня Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

После повреждения Крымского моста на полуострове остались десятки тысяч российских туристов, из них несколько тысяч должны были выезжать в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В Ассоциации туроператоров заявляют о более чем 50 тысячах застрявших туристов.

«Десятки тысяч человек [остались в Крыму]. При этом порядка нескольких тысяч должны [были] в ближайшие два-три дня выехать», — заявил Уманский РИА «Новости». Аналитики АТОР при этом оценили число отдыхающих сейчас туристов на полуострове в более чем 50 тысяч, сообщается на сайте ассоциации.

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После повреждения Крымского моста на полуострове остались десятки тысяч российских туристов, из них несколько тысяч должны были выезжать в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В Ассоциации туроператоров заявляют о более чем 50 тысячах застрявших туристов. «Десятки тысяч человек [остались в Крыму]. При этом порядка нескольких тысяч должны [были] в ближайшие два-три дня выехать», — заявил Уманский РИА «Новости». Аналитики АТОР при этом оценили число отдыхающих сейчас туристов на полуострове в более чем 50 тысяч, сообщается на сайте ассоциации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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