В Крыму застряли десятки тысяч отдыхающих

08 октября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Несколько тысяч отдыхающих должны были выехать в ближайшие два-три дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв После повреждения Крымского моста на полуострове остались десятки тысяч российских туристов, из них несколько тысяч должны были выезжать в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В Ассоциации туроператоров заявляют о более чем 50 тысячах застрявших туристов. «Десятки тысяч человек [остались в Крыму]. При этом порядка нескольких тысяч должны [были] в ближайшие два-три дня выехать», — заявил Уманский РИА «Новости». Аналитики АТОР при этом оценили число отдыхающих сейчас туристов на полуострове в более чем 50 тысяч, сообщается на сайте ассоциации.

После повреждения Крымского моста на полуострове остались десятки тысяч российских туристов, из них несколько тысяч должны были выезжать в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В Ассоциации туроператоров заявляют о более чем 50 тысячах застрявших туристов. «Десятки тысяч человек [остались в Крыму]. При этом порядка нескольких тысяч должны [были] в ближайшие два-три дня выехать», — заявил Уманский РИА «Новости». Аналитики АТОР при этом оценили число отдыхающих сейчас туристов на полуострове в более чем 50 тысяч, сообщается на сайте ассоциации.