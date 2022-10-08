Паромную переправу в Крым не запустят до конца дня из-за погоды

Запуску паромной переправы 8 октября помешала погода
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Паромная переправа через Керченский пролив не заработает из-за погодных условий. Ранее движение в Крым было остановлено из-за повреждения Крымского моста. Однако в минтрансе республики говорят, что погода не помешает отправить паромы.
«Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября», — пишет ТАСС со ссылкой на власти Крыма.
Обновлено в 14:30. Врио министра транспорта Крыма, напротив, заявил, что погода не помешает организовать паромную переправу.
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