Паромную переправу в Крым не запустят до конца дня из-за погоды

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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, закрыта
Запуску паромной переправы 8 октября помешала погода Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Паромная переправа через Керченский пролив не заработает из-за погодных условий. Ранее движение в Крым было остановлено из-за повреждения Крымского моста. Однако в минтрансе республики говорят, что погода не помешает отправить паромы.

«Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября», — пишет ТАСС со ссылкой на власти Крыма.

Обновлено в 14:30. Врио министра транспорта Крыма, напротив, заявил, что погода не помешает организовать паромную переправу.

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Паромная переправа через Керченский пролив не заработает из-за погодных условий. Ранее движение в Крым было остановлено из-за повреждения Крымского моста. Однако в минтрансе республики говорят, что погода не помешает отправить паромы. «Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября», — пишет ТАСС со ссылкой на власти Крыма. Обновлено в 14:30. Врио министра транспорта Крыма, напротив, заявил, что погода не помешает организовать паромную переправу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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