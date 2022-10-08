Минтранс: поезда по Крымскому мосту запустят вечером 8 октября

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На Крымском мосту проводятся восстановительные работы, сообщило Минтранс РФ Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября к 20:00 по мск. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

«В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, по предварительным данным, погибли три человека. Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина создало комиссию для расследования инцидента, начались восстановительные работы, пишет РАПСИ.

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Движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября к 20:00 по мск. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ. «В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск», — сообщается в telegram-канале ведомства. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, по предварительным данным, погибли три человека. Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина создало комиссию для расследования инцидента, начались восстановительные работы, пишет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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