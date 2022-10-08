СК РФ назвал предварительное число погибших при взрыве на Крымском мосту

СК РФ: при взрыве на Крымском мосту погибли три человека
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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, мчс, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разбор завалов, ремонт, разрушения, обстрел, восстановление, сво
Личности погибших при взрыве устанавливаются, сообщили в СК РФ Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибло три человека. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека», — сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram. Предположительно, погибшие находились в легковом автомобиле рядом с подорвавшимся грузовиком. «В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — добавила пресс-служба.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина создало комиссию для расследования, начались восстановительные работы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин связал инцидент с попытками нарушить логистику Вооруженных сил России, сообщает «Национальная служба новостей». Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул на причастность Киева к организации ЧП. СК РФ возбудил уголовное дело, пишет РАПСИ.

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По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибло три человека. Об этом сообщил Следственный комитет России. «По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека», — сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram. Предположительно, погибшие находились в легковом автомобиле рядом с подорвавшимся грузовиком. «В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — добавила пресс-служба. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина создало комиссию для расследования, начались восстановительные работы. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин связал инцидент с попытками нарушить логистику Вооруженных сил России, сообщает «Национальная служба новостей». Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул на причастность Киева к организации ЧП. СК РФ возбудил уголовное дело, пишет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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