СК РФ назвал предварительное число погибших при взрыве на Крымском мосту

По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибло три человека. Об этом сообщил Следственный комитет России.
«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека», — сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram. Предположительно, погибшие находились в легковом автомобиле рядом с подорвавшимся грузовиком. «В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — добавила пресс-служба.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина создало комиссию для расследования, начались восстановительные работы.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин связал инцидент с попытками нарушить логистику Вооруженных сил России, сообщает «Национальная служба новостей». Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул на причастность Киева к организации ЧП. СК РФ возбудил уголовное дело, пишет РАПСИ.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибло три человека. Об этом сообщил Следственный комитет России. «По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека», — сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram. Предположительно, погибшие находились в легковом автомобиле рядом с подорвавшимся грузовиком. «В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — добавила пресс-служба. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина создало комиссию для расследования, начались восстановительные работы. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин связал инцидент с попытками нарушить логистику Вооруженных сил России, сообщает «Национальная служба новостей». Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул на причастность Киева к организации ЧП. СК РФ возбудил уголовное дело, пишет РАПСИ.